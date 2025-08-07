Tokodi üveg: egy fogalom, amelynek minden darabja egy kis szobában bújik meg +fotók, videó

A magyar üveggyártás meghatározója volt a tokodi üveggyár. A tokodi üveg egy fogalom volt, egykor minden lakásban megtalálhatóak voltak az üveggyárból kikerült dísztárgyak, lámpabúrák és megannyi üvegnemű. Egy helyi magánszemélynél és a községi alkotóházban gyűlnek a nosztalgikus darabok.

Tokod, az üveggyár termékei a tokodi Horváth Mihálynál

Fotó: Wierl Ádám / Forrás: 24 Óra

Generációs emlékek egy kis szobában: a legendás tokodi üveget gyűjti a helyi férfi

A tokodi üveggyár a 19. század végétől egészen 1992-ig, majd rövid újranyitásakor a 2010-es években ontotta magából a különböző üvegneműket. Mondhatjuk: az országot látta el mindennel, ami üveg. A bezárása után a gyár területén maradt készletet a helyi művelődési házban tárolják, ám ez korántsem a teljes repertoár - ám egy tokod-üveggyári házban az elmúlt 100 év tokodi üvege megbújik.

Horváth Mihály otthonában rendezte be a magángyűjteményt, amelyben jelenleg több mint 2000, a tokodi üveggyárban készült darab található. Otthonában kalauzolva néhány helyi festő festménye, és más, régi tárgy kerül a szemünk el.

– Mi így élünk: ahol tudjuk, tároljuk a régi emlékeket - mosolyog szabadkozva a férfi, majd bevezet egy kis helyiségbe, amely, mint elárulta: felesége egykori fodrászszalonja volt. A parányi szobában körbe-körbe csillogó, színes, szemkápráztató mennyiségben üvegnemű vett körbe minket.

Emellett focicsapatok zászlói, focirelikviák mindenütt. Mint kiderül: az üvegnemű és a foci nem véletlenül forr össze Mihálynál...

– Minden az üveggyárhoz köti a családomat. Édesapám mesterüvegfúvó volt az üveggyárban. Jómagam az üveggyári dolgozóknak készült lakásba születtem. Aztán később jómagam is dolgoztam a gyárban, egészen 1992-es bezárásig - mesélte Mihály, aki gyerekként néha belátogatott a gyárba.

A focitól az üvegig vezetett az út

A üvegművesség és a gyár az életük része volt, otthonukban, majd később Mihály otthonában is sok tokodi üveg akadt. Ám úgy gondolta: több kell az értékmentéshez. Azonban egészen máshonnan indult a gyűjtőszenvedély: a focin keresztül. Ugyanis, részletezte Mihály, az üveggyárnak volt egy focicsapata, amely ma is működik.