Teljes útzár lesz a 10-es főúton - mondjuk, mit újítanak fel

Vasúti átjáró felújítása miatt van szükség a zárra. A 10-es főúton rendszeresen közlekedőknek terelőutat javasolnak a teljes útzár idején. A vasúton azonban pórlóbuszok közlekednek majd.

Kemma.hu

A vármegye északi részének forgalmas és nagy teherforgalmat bonyolító útja, a 10-es főút bénulhat meg néhány napra, teljes útzár lesz egy szakaszon. A vasútvonalon is pótlóbusz közlekedik.

A 10-es főúton rendszeresen közlekedőknek terelőutat javasolnak a teljes útzár idején. A vasúton azonban pórlóbuszok közlekednek majd.
Teljes útzár lesz a 10-es főút és a vasútvonal csomópontjában 

Teljes útzár a forgalmas szakaszon

A 10-es főút Nyergesújfalui szakaszán levő vasúti átkelőt újítják fel, ezért teljes útzárra készülhetnek az autósok a szakaszon. Mihelik Magdolna, Nyergesújfalu polgármestere tájékoztatása szerint a felújítás miatt augusztus 22-e péntek este 8 órától 26-a kedd reggel 8 óráig, illetve augusztus 30-án 22 órától másnap hajnali 4 óráig a 10-es főúton teljes útzár lesz a szakaszon. A forgalmat terelik a Rákóczi Ferenc utca – Frankel Leó utca -  Irinyi János utca Szentgyörgyi Albert utca útvonalra.

Kérik, hogy átmenő teherforgalom ne haladjon a terelőúton, ugyanis a belterületi terelőút keskenyebb, illetve a itt található hidacska teherbírása is korlátozott. A lezárt szakaszon rendőri ellenőrzés is várható. A Frankel Leo és a Duna utca valamit az Esze Tamás utca-Irinyi utca között lámpás irányítás várható. Három buszmegállót is áthelyeznek a felújítás idejére. A vonatpótló buszok pedig bemennek az állomásra.

Pótlóbuszok módosított útvonalon közlekednek

A MÁV-Csoport tájékoztatása szerint augusztus 23-a és 24-én pótlóbuszok viszik majd az utasokat az Esztergom-Almásfüzítő vasútvonalon. A Mávbuszok a vonathoz képest módosított útvonalon és menetrendben közlekednek: kétóránként óra 13 perckor indulnak Esztergomból. 

Teljes útzár a 10-es főúton, pótlóbuszok a vasútvonalon

A buszok betérnek dorogi vasútállomásra is. Nyergesújfalun szintén bemennek a vasútállomásra. A pontos menetrend a MÁV-Csoport oldalán található. 

 

