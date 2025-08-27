augusztus 27., szerda

Beruházás

7 perce

Nagy változások jöhetnek Tatabánya útjain – mutatjuk, mi készül

Tatán és Tatabányán is forgalommal kapcsolatos fejlesztések várhatók a következő években. Az útfelújítás több utcát és csomópontot is érint, új körforgalmakat, kerékpárutakat és felújított utcákat hozhat a városba. A tervezés már folyamatban van, a kivitelezésre jövőre számíthatunk.

Bajcsy Tünde

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. érdeklődésünkre közölte: Tatán a közeljövőben nem indul nagyobb útfelújítás, Tatabányán azonban több jelentős projekt is előkészítés alatt áll. A fejlesztések a TOP Plusz program keretében valósulhatnak meg, az önkormányzat és a közútkezelő közös konzorciumában. Mutatjuk, hol lesz útfelújítás és fejlesztés az elkövetkező időben.

Fotó: GDV / Forrás: 24 Óra

Útfelújítás - Tatán maradnak a kisebb javítások

A közút tájékoztatása szerint Tata esetében a szokásos, rendszeres burkolatjavításokon túl nem ütemeztek nagyobb rekonstrukciót a következő időszakra. Ez azt jelenti, hogy a városban a közeli jövőben nem várhatók átfogó útépítési munkák, csak a lokális kátyúzások és kisebb karbantartások folytatódnak.

Tatabányán átfogó beruházások jönnek

Ezzel szemben Tatabánya komoly fejlesztések előtt áll: a város több utcája és csomópontja is teljesen megújulhat a következő években. A tervezett munkák között szerepel:

  • Búzavirág utca – Rákóczi Ferenc út csomópont: turbó körforgalom építése, gyalog- és kerékpárút kialakításával.
  • Ifjúság utca és a Köztársaság útja csomópont: az Ifjúság utca teljes útfelújítása, új balra kanyarodó sáv a Sárberki lakótelep felé, valamint önálló kerékpárút kiépítése a Sárközi Géza út irányába.
  • Károlyi Mihály utca: teljes felújítás, valamint körforgalom kialakítása a csatlakozó csomópontban.
  • Táncsics Mihály út: út- és járdafelújítás, a gyalogos híd és az áteresz korszerűsítése, valamint a közvilágítási hálózat rekonstrukciója.
  • Diófa út: teljes felújítás nem engedélyköteles beavatkozásokkal.
  • Dankó Pista utca és Kossuth Lajos utcai csomópont: körforgalom építése, kapcsolódó útszakaszok felújítása, gyalog- és kerékpárút kiépítésével.
  • Szent István utca: bekötés a városi kerékpárhálózatba, a meglévő elemek összekötésével.
  • Szent György utcai buszforduló és az ipari park közötti szakasz: vegyes forgalmú útszakasz és kétirányú kerékpárút kialakítása.
  • Szent István út rekonstrukció II. ütem: burkolatfelújítás és a gyalogátkelőhely áthelyezése.

Mikor indul a kivitelezés?

A Magyar Közút közlése szerint a projektek előkészítése már zajlik, a szükséges támogatási szerződések aláírása folyamatban van. A tervezési munkák várhatóan még idén ősszel elkezdődnek, a kivitelezés pedig 2026 nyarán indulhat – ütemezetten, az egyes projektek előkészítettségétől függően.

A tervezett beruházások alapjaiban alakíthatják át Tatabánya közlekedését: új körforgalmak, kerékpárutak és felújított útszakaszok teszik majd biztonságosabbá és gördülékenyebbé a közlekedést. Bár az építkezések kezdetén forgalomkorlátozásokra és torlódásokra is számítani kell, hosszú távon a város közlekedési infrastruktúrája jelentősen javulhat.

 

