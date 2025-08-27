Nagy változások jöhetnek Tatabánya útjain – mutatjuk, mi készül

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. érdeklődésünkre közölte: Tatán a közeljövőben nem indul nagyobb útfelújítás, Tatabányán azonban több jelentős projekt is előkészítés alatt áll. A fejlesztések a TOP Plusz program keretében valósulhatnak meg, az önkormányzat és a közútkezelő közös konzorciumában. Mutatjuk, hol lesz útfelújítás és fejlesztés az elkövetkező időben.

Tatabányán több utca és csomópont is megújulhat a TOP Plusz program keretében, az útfelújítás során új körforgalmak és kerékpárutak is épülnek

Fotó: GDV / Forrás: 24 Óra

Útfelújítás - Tatán maradnak a kisebb javítások

A közút tájékoztatása szerint Tata esetében a szokásos, rendszeres burkolatjavításokon túl nem ütemeztek nagyobb rekonstrukciót a következő időszakra. Ez azt jelenti, hogy a városban a közeli jövőben nem várhatók átfogó útépítési munkák, csak a lokális kátyúzások és kisebb karbantartások folytatódnak.

Tatabányán átfogó beruházások jönnek

Ezzel szemben Tatabánya komoly fejlesztések előtt áll: a város több utcája és csomópontja is teljesen megújulhat a következő években. A tervezett munkák között szerepel:

Búzavirág utca – Rákóczi Ferenc út csomópont: turbó körforgalom építése, gyalog- és kerékpárút kialakításával.

Ifjúság utca és a Köztársaság útja csomópont: az Ifjúság utca teljes útfelújítása, új balra kanyarodó sáv a Sárberki lakótelep felé, valamint önálló kerékpárút kiépítése a Sárközi Géza út irányába.

Károlyi Mihály utca: teljes felújítás, valamint körforgalom kialakítása a csatlakozó csomópontban.

Táncsics Mihály út: út- és járdafelújítás, a gyalogos híd és az áteresz korszerűsítése, valamint a közvilágítási hálózat rekonstrukciója.

Diófa út: teljes felújítás nem engedélyköteles beavatkozásokkal.

Dankó Pista utca és Kossuth Lajos utcai csomópont: körforgalom építése, kapcsolódó útszakaszok felújítása, gyalog- és kerékpárút kiépítésével.

Szent István utca: bekötés a városi kerékpárhálózatba, a meglévő elemek összekötésével.

Szent György utcai buszforduló és az ipari park közötti szakasz: vegyes forgalmú útszakasz és kétirányú kerékpárút kialakítása.

Szent István út rekonstrukció II. ütem: burkolatfelújítás és a gyalogátkelőhely áthelyezése.

Mikor indul a kivitelezés?

A Magyar Közút közlése szerint a projektek előkészítése már zajlik, a szükséges támogatási szerződések aláírása folyamatban van. A tervezési munkák várhatóan még idén ősszel elkezdődnek, a kivitelezés pedig 2026 nyarán indulhat – ütemezetten, az egyes projektek előkészítettségétől függően.