Beruházás

45 perce

Nagy városi útfelújítás indul a belvárosban, csak kapkodjuk a fejünket

A belvárosi utak újulnak meg az elkövetkező időszakban. Itt a részletes lista az útfelújításokról, új okos zebra kialakításáról.

Kemma.hu
Útfelújítási projekt: a Suzuki út-117-es út csomópontján új sáv lesz

Forrás: 24 Óra

Fotó: W. P.

Az Esztergomi belterületi utak frissülnek az elkövetkező időszakban. és fejlesztési beruházás indul el a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kezelésében lévő belterületi utakon. Mint korábban megírtuk: egymilliárd forint forrást kapott a város a belterületi útfelújítási projektre.

Útfelújítás
Forrás: 24 Óra

Új gyalogátkelő, csatornafedlapok a főutakon: itt a nagy útfelújítás

A felújítás során a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kezelésében levő útszakaszok java készül majd el, sorolta Hernádi Ádám polgármester. A kivitelezés ősszel indul majd a városban. Itt a lista, hol lesznek felújítások.

  1. Felújítják a városon keresztülfutó, országos közutak padkáit. Ezen utak a következők:
  •  a 11-es főút belterületi szakasza, 
  • a Dorog és Esztergom közti 111-es út, 
  • a 117-es gyorsforgalmi út, 
  • 1111-es út, azaz a Dobogókői út esztergomi szakasza, 
  • az 11124-es út, amely a Dobogókői útról Pilisszentlélekre vezet
  • az esztergom-kertvárosi 11328-as, azaz Wesselényi utca
  1. Szintbe helyezik a városban levő csatornafedlapokat. Több fedlap az elmúlt időszakban megsüllyedt, így például a 11-es főút (Táti út) városi szakaszán is kerülgetni kell azokat.
  2. A Bánomi és a Vaskapui úton buszöblöket alakítanak ki, amellyel a menetrend szerinti busz megállása nem akadályozza a forgalmat
  3. A Kerektemplomnál levő Hősök terei körforgalomban úgynevezett Zöld szigeteket alakítanak ki 
  4. A 117-es gyorsforgalmi út kertvárosi szakaszán, a Retek utcai csomópontnál kicserélik a zajvédő falat. A szakaszon nagy a teherforgalom, így szükséges a lakóövezetet védeni a zajtól
  5. Esztergom-Kertvárosban, a Grante étteremnél új gyalogos kapcsolatot alakítanak ki a Dorogi úton át. A helyszínen ugyanis buszmegálló van, a közeli Szalézi lakóparkból is sokan itt szállnak tömegközlekedésre

Térségünkben más településeknél is megújulnak az utak. Ezeket egy országos, 600 milliárd forintos keretmegállapodáson belül újítja fel a Magyar Közút. Alább soroljuk, mely utakat teszik biztonságosabbá.

 

Tervezik az új okos zebrákat is

 A következő etap 2026 tavasz és nyár környékén lesz, amikor a jelenleg még tervezés alatt álló projektek valósulnak meg.

  1. Új zebrákat és buszöblöket alakítanak ki a 11-es főúton, a Csenkei úton és a Dobogókői úton Új gyalogátkelők és buszöblök 
  2. A 11-es főút Csenkei útnál lévő szakaszán rendezik a vízelvezető árkot
  3. A Dobogókői úton található ZONE Bevásárlóközpontnál megálló menetrend szerinti buszok könnyebb megállása érdekében új buszöblöket alakítanak ki
  4. A balesetveszélyes és forgalmas 117-es út-Suzuki út lámpás csomópontban kialakítanak egy új, a Suzuki felől Kertváros felé ívelő jobbra kanyarodó sávot. Jelenleg egy "félsáv" biztosítja a jobbra sorolást.
  5.  A Dorog felől a városba vezető Kiss János vezérezredes úton felülvizsgálják a csapadékvíz-elvezetési rendszert
  6. A meglévő több okos zebra után további okos zebrákat kap a város: a Kerektemplomnál, a Béke éren, a Bánomi úton, az Eper utcában és Búbánatvölgyben  lesz biztonságosabb az átkelés
  7. Felújítják a burkolatot a a 11-es főúton,a bazilikától a Visegrád felé tartó szakaszon a MOL kútig

 

