Nagy városi útfelújítás indul a belvárosban, csak kapkodjuk a fejünket

Az Esztergomi belterületi utak frissülnek az elkövetkező időszakban. és fejlesztési beruházás indul el a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kezelésében lévő belterületi utakon. Mint korábban megírtuk: egymilliárd forint forrást kapott a város a belterületi útfelújítási projektre.

Útfelújítási projekt: a Suzuki út-117-es út csomópontján új sáv lesz

Forrás: 24 Óra

Új gyalogátkelő, csatornafedlapok a főutakon: itt a nagy útfelújítás

A felújítás során a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kezelésében levő útszakaszok java készül majd el, sorolta Hernádi Ádám polgármester. A kivitelezés ősszel indul majd a városban. Itt a lista, hol lesznek felújítások.