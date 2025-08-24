Kiderült, milyen utak újulnak meg idén: itt a Magyar Közút útfelújítási listája

Az utak állapota régóta visszatérő téma Magyarországon: sok helyen kátyúkkal, egyenetlenségekkel és leromlott burkolattal találkozhatnak az autósok. Bár az elmúlt években több felújítás zajlott, a statisztikák szerint a hazai úthálózat több mint fele még mindig rossz vagy nem megfelelő állapotban van. Most azonban újabb nagyszabású program indulhat, amely az ígéretek szerint minden vármegyét érinteni fog. Az útfelújítások 2025-ben több milliárd forintos támogatással valósulnak meg.

A Magyar Közút kezelésében levő utak újulnak meg országszerte. Számba vettük a Komárom-Esztergomot is érintő útfelújításokat.

Fotó: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra

Nagyszabású útfelújítási program az országban

Lázár János építési és közlekedési miniszter bejelentette, hogy a következő hónapokban országos útfelújítási program veszi kezdetét, amely minden vármegyére kiterjed. A tervek szerint a következő fél évben mintegy 100 milliárd forintot fordítanak a közutak rekonstrukciójára.

A miniszter elismerte, hogy az átmenő forgalom szempontjából kiemelt közutak állapota több helyen problémás, ezért most az erőforrásokat ezek javítására próbálják átcsoportosítani. Első körben az autópálya-építések maradnak prioritásban, de az országos főutak és nagy forgalmat lebonyolító szakaszok is hamarosan sorra kerülnek.

A háttérben egy többéves, 600 milliárd forintos keretmegállapodás áll, amelyet a Magyar Közút idén kötött meg a 2025 és 2029 közötti időszakra. Ennek köszönhetően a következő években az egész országban elindulhatnak a felújítások, de a konkrét szakaszok kijelölése még folyamatban van.

Helyi felújítások Komárom-Esztergom vármegyében

A Magyar Közútnál arról érdeklődtünk, milyen felújítások zajlanak jelenleg Komárom-Esztergom vármegyében, és érkeznek-e panaszok az utak állapotára. A közútkezelő közölte: a lokálisan kialakuló burkolathibákról folyamatosan érkeznek bejelentések, a balesetveszélyes kátyúkat soron kívül javítják, és ha azonnali beavatkozás nem lehetséges, ideiglenes táblákat helyeznek ki. Arról azonban, hogy pontosan mely útszakaszokról és hány panasz érkezett, nem adtak információt.

Esztergom és környéke

11-es főút 52+863–53+750 km (Pilismarót belterületén)

111-es főút 6+500–7+550 km (Dorog belterületén)

1121-es Tokod–Dág összekötő út 6+000–7+680 km (Sárisáp belterületén)

11136-os Dunaszentmiklósi bekötő út 0+000–3+400 km és 3+400–6+210 km (Szomód–Dunaszentmiklós közötti szakasz)

11125-ös Piliscsévi bekötő út 1+840–3+967 km (Piliscsév térségében)

1122-es Bajna–Máriahalom összekötő út 2+120–2+895 km (Epöl belterületén)

Tata és környéke

82116-os Hántai bekötő út 0+000–4+522 km (Hántai szakasz, nagyfelületű burkolatjavítás)

Komárom és környéke

81141-es Bana bekötő út 0+000–5+301 km (Ács, Bana kül- és belterület, kerékpáros létesítménnyel)

8151-es Ács–Bábolna összekötő út 3+786–9+200 km (Ács–Bábolna külterület, több ütemben)

Hosszú távon még sok a munka

A legutóbbi adatok szerint az országos közúthálózat több mint fele rossz, vagy nem megfelelő állapotú. Bár az elmúlt tíz évben történt némi javulás, a szakértők szerint évente több ezer kilométernyi útszakaszt kellene rendbe hozni ahhoz, hogy látványos változás legyen az utak minőségében, ahogy azt a vg.hu oldalán olvashatjuk.