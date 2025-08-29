41 perce
Útfelújítások és fejlesztések Esztergomban – ezek a projektek várhatók
Esztergom forgalmas útszakaszain és csomópontjain is változások várhatók a következő években. Az útfelújítás mellett járda-, buszöböl- és gyalogátkelő-fejlesztések is szerepelnek a közútkezelő tervei között. Az első munkák már idén ősszel elkezdődhetnek, a nagyobb átalakításokra azonban még várni kell.
A Magyar Közút Nonprofit Zrt. érdeklődésünkre arról tájékoztatott, hogy Esztergomban több belterületi út és csomópont megújulása is napirenden van. A fejlesztések részben már az idén ősszel elindulhatnak, más projektek pedig tervezési szakaszban vannak. Mutatjuk a Közút útfelújítási listáját.
Útfelújítás ősztől
A közútkezelő szerint a kivitelezési közbeszerzések előkészítése már zajlik, és ha minden a tervek szerint alakul, az alábbi feladatok indulhatnak el ősszel:
- Országos közutak padkáinak felújítása Esztergom belterületén (11, 111, 117, 1111, 11124, 11328 számú utak).
- Csatornafedlapok szintbe helyezése, törött elemek cseréje több belterületi úton (11, 111, 117, 1111, 1131, 11124, 11326, 11328, 11605 számú utak).
- Buszöblök létesítése a Bánomi–Vaskapui úton (1131-es út).
- Zajvédő fal cseréje Esztergom-kertváros Retek utcai körforgalmánál (117-es főút mentén).
- Zöld szigetek kialakítása a Hősök tere körforgalomban (11-es főút).
- Új járdakapcsolat a gyalogátkelőhöz a Dorogi úton (111-es főút, GRANTE környéke).
Tervezés alatt álló projektek
Más fejlesztések még a tervezési szakaszban járnak, ezeknek a munkái várhatóan 2026 tavaszán-nyarán kezdődhetnek meg:
- Új gyalogátkelő és buszöblök átépítése a 11-es főúton, a Csenkei útnál.
- Buszöböl kialakítása a 1111-es Dobogókői úton, a „Bevásárlóközpontok” megállónál.
- Árokrendezés a 11-es főút Csenkei út és Vaskocsma közötti szakaszán.
- Jobbra kanyarodó sáv építése a Suzuki út – Kesztölci út csomópontjában (1117-es út).
- Csapadékvíz-elvezetési rendszer felülvizsgálata és átépítése a Kiss János úton (111-es főút).
- Okos zebrák kiépítése több helyszínen: Béke tér (Basa utca), Eper utca (Áfonyás utca), Búbánatvölgy, Kerektemplom, Bánomi út.
- Burkolatfelújítás a 11-es főút Dobozi Mihály utca és MOL kút közötti szakaszán.
Jelentős változások jönnek
A tervezett beruházások jelentősen hozzájárulnak Esztergom közlekedésbiztonságához és élhetőségéhez: nemcsak útfelújítások, hanem zöldítési munkák, okos zebrák, új járdák és buszmegállók is szerepelnek a listán. A munkák idején természetesen forgalomkorlátozásokra és torlódásokra kell majd számítani, ám hosszú távon a város közlekedési infrastruktúrája korszerűbb és biztonságosabb lesz.
Egymilliárd forint az esztergomi útfelújításokra
Mint ahogy azt korábban megírtuk, Hernádi Ádám, Esztergom polgármestere jelezte, a város egymilliárd forintos forrást kapott belterületi útfelújítási projektekre. Az első ütemben több forgalmas belterületi szakaszon indulhat el a munka: felújítják a 11-es főút városi szakaszát, a 111-es Dorogi utat, a 117-es gyorsforgalmi út kertvárosi részét, valamint a Dobogókői utat és több kisebb bekötőutat. Emellett csatornafedlapok szintbe helyezése, buszöblök kialakítása a Bánomi–Vaskapui úton, zajvédő falcsere a Retek utcai csomópontnál és a Hősök terei körforgalom zöldítése is szerepel a listában.
Hangsúlyozta: a cél nemcsak a burkolatok javítása, hanem a város közlekedésbiztonságának növelése is. Ezért kapnak helyet a programban új gyalogátkelők, okos zebrák és járdakapcsolatok is, amelyek a gyalogosok és a tömegközlekedést használók mindennapjait könnyítik meg.
