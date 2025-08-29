Útfelújítások és fejlesztések Esztergomban – ezek a projektek várhatók

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. érdeklődésünkre arról tájékoztatott, hogy Esztergomban több belterületi út és csomópont megújulása is napirenden van. A fejlesztések részben már az idén ősszel elindulhatnak, más projektek pedig tervezési szakaszban vannak. Mutatjuk a Közút útfelújítási listáját.

Esztergom belvárosában több útfelújítás is várható a következő években

Forrás: Google Maps/24 Óra

Útfelújítás ősztől

A közútkezelő szerint a kivitelezési közbeszerzések előkészítése már zajlik, és ha minden a tervek szerint alakul, az alábbi feladatok indulhatnak el ősszel:

Országos közutak padkáinak felújítása Esztergom belterületén (11, 111, 117, 1111, 11124, 11328 számú utak).

Csatornafedlapok szintbe helyezése, törött elemek cseréje több belterületi úton (11, 111, 117, 1111, 1131, 11124, 11326, 11328, 11605 számú utak).

Buszöblök létesítése a Bánomi–Vaskapui úton (1131-es út).

Zajvédő fal cseréje Esztergom-kertváros Retek utcai körforgalmánál (117-es főút mentén).

Zöld szigetek kialakítása a Hősök tere körforgalomban (11-es főút).

Új járdakapcsolat a gyalogátkelőhöz a Dorogi úton (111-es főút, GRANTE környéke).

Tervezés alatt álló projektek

Más fejlesztések még a tervezési szakaszban járnak, ezeknek a munkái várhatóan 2026 tavaszán-nyarán kezdődhetnek meg:

Új gyalogátkelő és buszöblök átépítése a 11-es főúton, a Csenkei útnál.

Buszöböl kialakítása a 1111-es Dobogókői úton, a „Bevásárlóközpontok” megállónál.

Árokrendezés a 11-es főút Csenkei út és Vaskocsma közötti szakaszán.

Jobbra kanyarodó sáv építése a Suzuki út – Kesztölci út csomópontjában (1117-es út).

Csapadékvíz-elvezetési rendszer felülvizsgálata és átépítése a Kiss János úton (111-es főút).

Okos zebrák kiépítése több helyszínen: Béke tér (Basa utca), Eper utca (Áfonyás utca), Búbánatvölgy, Kerektemplom, Bánomi út.

Burkolatfelújítás a 11-es főút Dobozi Mihály utca és MOL kút közötti szakaszán.

Jelentős változások jönnek

A tervezett beruházások jelentősen hozzájárulnak Esztergom közlekedésbiztonságához és élhetőségéhez: nemcsak útfelújítások, hanem zöldítési munkák, okos zebrák, új járdák és buszmegállók is szerepelnek a listán. A munkák idején természetesen forgalomkorlátozásokra és torlódásokra kell majd számítani, ám hosszú távon a város közlekedési infrastruktúrája korszerűbb és biztonságosabb lesz.