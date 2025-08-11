1 órája
Álom a vízen, íme a neszmélyi Duna-part legújabb éke
Gyerekkori álomból született meg az a különleges nyaraló, amely ma a neszmélyi hajóskanzen mellett várja lakóit. A minden részletében egyedi, kényelmes úszóház ma már egy család nyári otthona.
Ha valaki mostanában a neszmélyi Duna-parton sétál, biztosan felfigyel egy szokatlan látványra: a hajóskanzen mellett, a vízen, egy modern, stílusos úszóház ringatózik békésen. Bár kívülről csak fának és betonnak tűnik, mögötte egy gyerekkori álom, elhívatottság, sok tervezés és egy hobbi áll.
A komáromi Bocska Ferenc gyerekkora óta rajong a vízért, a horgászatért, és most megvalósította egyik legnagyobb álmát.
Álomból lett úszóház
Az építési vállalkozó a Kemma.hu kérdésére elmondta, hogy amióta az eszét tudja, mindig vízközelben érezte jól magát.
– Gyerekkorom óta szeretek horgászni, és mindig úgy alakítottam az életem, hogy valamilyen formában víz közelében lehessek – kezdte Ferenc, akit ez a vonzalom végigkísért a felnőttkorában is, és bár munkája az építőiparhoz kötötte, mindig ott motoszkált benne az ötlet, hogy egyszer a vízen is otthonra találjon. Végül hivatása segített megvalósítani az álmát.
Az első kísérlet még egy egyszerű horgászstég volt a Neszmélyi Duna-holtágban, de a szabályozási korlátok miatt nem tudta megvalósítani az elképzelt komfortos, kis házikós változatot. Ekkor jött az áttörő ötlet: ha úszóműként valósítja meg, akkor nagyobb méretben és minden szükséges engedéllyel létrehozható az álomház.
40 tonnás stabilitás
Az alapot egy Szlovákiában gyártott, hivatalosan minősített betonponton adja, amely 40 tonnát nyom. Ez nemcsak rendkívüli teherbírást biztosít, hanem teljes stabilitást is. Az úszóházon állva olyan érzésünk van, mintha szárazföldön lennénk.
– A Tiszán használt úszóházak többsége könnyebb szerkezetű, horganyzott vázra épül, műanyag hordókkal. Ezeket a hullámok könnyebben megmozgatják. Itt viszont még akkor sem billeg, ha egyszerre többen ugrálnak a teraszon – magyarázza Ferenc.
Az úszóház bár csak 50 négyzetméteres mégis minden kényelem megtalálható benne: két hálószoba, nappali, konyha, fürdő és WC kapott benne helyet. Ehhez jön még egy 25 négyzetméteres terasz, ahol a Duna látványát élvezve lehet kávézni vagy horgászni. A belső dizájn Ferenc feleségének munkája: modern, mégis otthonos stílusú enteriőr, amely a vízparti életérzést tükrözi.
A természet ritmusában
Az úszóház nem vándorol, állandó helyen áll, erős drótkötelekkel és szárazföldi pontokkal rögzítve. A Duna vízszintjének ingadozását rugalmasan követi – akár 8 méteres vízszintváltozás esetén is biztonságban van.
– Komáromban a 2013-as árvíz 850 centis vízállással tetőzött, itt viszont úgy terveztük, hogy az ilyen szélsőségeket is gond nélkül bírja – mondta Ferenc.
Számára a legnagyobb öröm, amikor a családdal együtt ülnek a teraszon, a Duna csendesen hömpölyög mellettük, és a horgászbot bármikor bevethető.
– Ez az egész számomra szabadságot jelent. A víz közelségét, a nyugalmat, és azt, hogy a munkám gyümölcsét élvezhetem – szó szerint a vízen – tette hozzá.
GALÉIRA: Álom a vízen, íme a neszmélyi Duna-part legújabb éke (Fotó: W.Á)Fotók: Wierl Ádám