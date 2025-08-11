Álom a vízen, íme a neszmélyi Duna-part legújabb éke

Ha valaki mostanában a neszmélyi Duna-parton sétál, biztosan felfigyel egy szokatlan látványra: a hajóskanzen mellett, a vízen, egy modern, stílusos úszóház ringatózik békésen. Bár kívülről csak fának és betonnak tűnik, mögötte egy gyerekkori álom, elhívatottság, sok tervezés és egy hobbi áll.

Fotó: Wierl Ádám / Forrás: 24 Óra

A komáromi Bocska Ferenc gyerekkora óta rajong a vízért, a horgászatért, és most megvalósította egyik legnagyobb álmát.

Álomból lett úszóház

Az építési vállalkozó a Kemma.hu kérdésére elmondta, hogy amióta az eszét tudja, mindig vízközelben érezte jól magát.

– Gyerekkorom óta szeretek horgászni, és mindig úgy alakítottam az életem, hogy valamilyen formában víz közelében lehessek – kezdte Ferenc, akit ez a vonzalom végigkísért a felnőttkorában is, és bár munkája az építőiparhoz kötötte, mindig ott motoszkált benne az ötlet, hogy egyszer a vízen is otthonra találjon. Végül hivatása segített megvalósítani az álmát.

Az első kísérlet még egy egyszerű horgászstég volt a Neszmélyi Duna-holtágban, de a szabályozási korlátok miatt nem tudta megvalósítani az elképzelt komfortos, kis házikós változatot. Ekkor jött az áttörő ötlet: ha úszóműként valósítja meg, akkor nagyobb méretben és minden szükséges engedéllyel létrehozható az álomház.