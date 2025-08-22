1 órája
Milliárdos tervek a medencék körül – mutatjuk, mire készül a kormány
z úszás népszerűsége töretlen, a kormány pedig újabb lehetőségeket teremt a sport kedvelőinek. Az országos uszodafejlesztés részeként Tatabányán is nagyszabású projekt indul: a városban 50 méteres medencével rendelkező új városi uszoda épül. A tervezett projektek milliárdos nagyságrendű beruházásokat hoz az ország számos régiójába.
Magyarország úszósportjának nemzetközi sikereihez és a tömegsport ösztönzéséhez kapcsolódva a kormány a következő években nagyszabású uszodaberuházási programot indít. A jövő évtized uszodafejlesztéseit rögzítő kormányhatározat szerint 2030-ig 41 projekt valósulhat meg országszerte, közel 270 milliárd forint értékben. A cél, hogy a fővárosban és vidéken egyaránt bővüljenek az úszás lehetőségei, különösen az oktatásra, utánpótlás-nevelésre és versenysportokra fókuszálva.
Uszodafejlesztés az országban
A cél, hogy a fővárosban és vidéken egyaránt bővüljenek az úszás lehetőségei, különösen az oktatásra, utánpótlás-nevelésre és versenysportokra fókuszálva. A fejlesztéseket három minisztérium koordinálja: a Belügyminisztérium főként a tanuszodák építéséért felel, jellemzően 1–3 milliárdos költségvetéssel. Az Építési és Közlekedési Minisztérium, valamint a Honvédelmi Minisztérium inkább a nagyobb, komplex beruházásokat felügyeli, amelyek között akadnak több tízmilliárdos léptékű projektek is.
A tervek között találhatók új városi uszodák, fedett, 50 méteres versenymedencék, sportközpontok és tanuszodák, valamint korszerűsítések és energetikai fejlesztések. A legnagyobb beruházások Baján, Pécsett, Törökbálinton és Békéscsabán indulnak, de Budapesten, Tatabányán és több kisebb városban is jelentős fejlesztések várhatók.
Tatabánya is felkerült a listára
A Komárom-Esztergom vármegyei megyeszékhely számára kiemelt jelentőségű, hogy Tatabányán is új városi uszoda épül, méghozzá egy 50 méteres medencével, 10,25 milliárd forintos forrásból. Ez a létesítmény nemcsak a profi úszósport és a versenyek otthona lehet, hanem a város lakóinak is korszerű sportolási lehetőséget biztosít. Az új uszoda várhatóan erősíti majd a helyi utánpótlás-nevelést, emeli az úszásoktatás színvonalát, és hozzájárul ahhoz, hogy Tatabánya sportélete még pezsgőbbé váljon.
A legnagyobb volumenű beruházások között több vidéki város, de néhány fővárosi helyszín is szerepel. Az előirányzott források alapján a tízmilliárd forintot meghaladó projektek a következők:
- Baja: sportuszoda és élményfürdő – 55,8 milliárd Ft
- Pécs: akvapark, sportuszoda és szálloda – 55 milliárd Ft
- Törökbálint: sportközpont-fejlesztés (uszoda, sportszálló, tekecsarnok) – 33,8 milliárd Ft
- Békéscsaba: új versenyuszoda – 25,5 milliárd Ft
- Nagykanizsa: fedett, 50 méteres versenymedencével – 13 milliárd Ft
- Budapest (Budafok-Tétény): Hajós Alfréd tanuszoda bővítése – 10,3 milliárd Ft
- Tatabánya: városi uszoda, 50 méteres medencével – 10,25 milliárd Ft
- Körösladány: sportcsarnok és tanuszoda – 10 milliárd Ft
A listán túl Piliscsabán is két külön projekt zajlik, amelyek összesen több mint 10 milliárd forintot tesznek ki, de eltérő minisztériumi felügyelet alatt.
Emellett sor kerül számos kisebb, 1–3 milliárd forintos tanuszoda építésére és felújítására is többek között Csornán, Tamásiban, Mosonmagyaróváron, Tapolcán, Nagykőrösön, Püspökladányban, Izsákon és Martonvásáron. Korszerűsítik az egri Bitskey Aladár uszodát, a veszprémi létesítményt energetikai fejlesztésekkel látják el, Újpesten és Zuglóban pedig új építkezések, illetve felújítások indulnak, ahogy azt megtudtuk a vg.hu oldaláról. További részletek az oldalon olvashatóak.
