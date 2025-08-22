Milliárdos tervek a medencék körül – mutatjuk, mire készül a kormány

Magyarország úszósportjának nemzetközi sikereihez és a tömegsport ösztönzéséhez kapcsolódva a kormány a következő években nagyszabású uszodaberuházási programot indít. A jövő évtized uszodafejlesztéseit rögzítő kormányhatározat szerint 2030-ig 41 projekt valósulhat meg országszerte, közel 270 milliárd forint értékben. A cél, hogy a fővárosban és vidéken egyaránt bővüljenek az úszás lehetőségei, különösen az oktatásra, utánpótlás-nevelésre és versenysportokra fókuszálva.

A kormány országos uszodafejlesztési programot indított, hogy az úszás minél szélesebb körben elérhető legyen

Forrás: pexels.com

Uszodafejlesztés az országban

A cél, hogy a fővárosban és vidéken egyaránt bővüljenek az úszás lehetőségei, különösen az oktatásra, utánpótlás-nevelésre és versenysportokra fókuszálva. A fejlesztéseket három minisztérium koordinálja: a Belügyminisztérium főként a tanuszodák építéséért felel, jellemzően 1–3 milliárdos költségvetéssel. Az Építési és Közlekedési Minisztérium, valamint a Honvédelmi Minisztérium inkább a nagyobb, komplex beruházásokat felügyeli, amelyek között akadnak több tízmilliárdos léptékű projektek is.

A tervek között találhatók új városi uszodák, fedett, 50 méteres versenymedencék, sportközpontok és tanuszodák, valamint korszerűsítések és energetikai fejlesztések. A legnagyobb beruházások Baján, Pécsett, Törökbálinton és Békéscsabán indulnak, de Budapesten, Tatabányán és több kisebb városban is jelentős fejlesztések várhatók.

Tatabánya is felkerült a listára

A Komárom-Esztergom vármegyei megyeszékhely számára kiemelt jelentőségű, hogy Tatabányán is új városi uszoda épül, méghozzá egy 50 méteres medencével, 10,25 milliárd forintos forrásból. Ez a létesítmény nemcsak a profi úszósport és a versenyek otthona lehet, hanem a város lakóinak is korszerű sportolási lehetőséget biztosít. Az új uszoda várhatóan erősíti majd a helyi utánpótlás-nevelést, emeli az úszásoktatás színvonalát, és hozzájárul ahhoz, hogy Tatabánya sportélete még pezsgőbbé váljon.

A legnagyobb volumenű beruházások között több vidéki város, de néhány fővárosi helyszín is szerepel. Az előirányzott források alapján a tízmilliárd forintot meghaladó projektek a következők:

Baja: sportuszoda és élményfürdő – 55,8 milliárd Ft

Pécs: akvapark, sportuszoda és szálloda – 55 milliárd Ft

Törökbálint: sportközpont-fejlesztés (uszoda, sportszálló, tekecsarnok) – 33,8 milliárd Ft

Békéscsaba: új versenyuszoda – 25,5 milliárd Ft

Nagykanizsa: fedett, 50 méteres versenymedencével – 13 milliárd Ft

Budapest (Budafok-Tétény): Hajós Alfréd tanuszoda bővítése – 10,3 milliárd Ft

Tatabánya: városi uszoda, 50 méteres medencével – 10,25 milliárd Ft

Körösladány: sportcsarnok és tanuszoda – 10 milliárd Ft

A listán túl Piliscsabán is két külön projekt zajlik, amelyek összesen több mint 10 milliárd forintot tesznek ki, de eltérő minisztériumi felügyelet alatt.