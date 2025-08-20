1 órája
Ünnepi boltzár: mutatjuk, hol vásárolhatsz még ma
Ma az államalapítást ünnepeljük, ezért a legtöbb bolt zárva marad. Az ünnepi nyitvatartás miatt Komárom-Esztergom vármegyében is csak a nonstop üzletek és a benzinkutak boltjai érhetők el.
Ma van az államalapítás ünnepe, ezért ünnepi nyitvatartás van érvényben a boltoknál. Ez gyakorlatban azt jelenti, hogy a legtöbb üzlet zárva tart, így aki elfelejtett előre bevásárolni, az ma könnyen kellemetlen meglepetésbe ütközhet.
Így alakul az ünnepi nyitvatartás
Ahogy arról már korábban beszámoltunk, a Lidl, Tesco, Spar, Aldi és Penny üzletei mind zárva tartanak augusztus 20-án. A vármegye városaiban – Komáromban, Tatán, Tatabányán vagy Oroszlányban – sem nyitják ki az áruházláncok boltjai a kapuikat. A megszokott bevásárlásra így csak holnap lesz ismét lehetőség.
Ezekre a helyekre ma is számíthatsz
- a benzinkutakon működő üzletek
- az éjjel-nappali kisboltok
- a kijelölt ügyeletes gyógyszertárak
- a vendéglátóhelyek, kávézók, éttermek
A turisztikailag forgalmasabb részeken, például a tatai Öreg-tó környékén, egyes családi üzemeltetésű kisboltok is nyitva lehetnek, de érdemes indulás előtt megnézni a pontos nyitvatartást.
Miért kötelező a zárva tartás?
A munka törvénykönyve és a kereskedelmi szabályozás írja elő, hogy az állami ünnepeken a boltoknak zárva kell tartaniuk. Ez alól csak néhány kivétel van, például a benzinkutak vagy a nonstop kisboltok. Így biztosítják, hogy a kereskedelemben dolgozók is megkapják a pihenőnapot.