Ünnepi boltzár: mutatjuk, hol vásárolhatsz még ma

Ma van az államalapítás ünnepe, ezért ünnepi nyitvatartás van érvényben a boltoknál. Ez gyakorlatban azt jelenti, hogy a legtöbb üzlet zárva tart, így aki elfelejtett előre bevásárolni, az ma könnyen kellemetlen meglepetésbe ütközhet.

Fotó: Alexander Brenner / Forrás: Shutterstock

Így alakul az ünnepi nyitvatartás

Ahogy arról már korábban beszámoltunk, a Lidl, Tesco, Spar, Aldi és Penny üzletei mind zárva tartanak augusztus 20-án. A vármegye városaiban – Komáromban, Tatán, Tatabányán vagy Oroszlányban – sem nyitják ki az áruházláncok boltjai a kapuikat. A megszokott bevásárlásra így csak holnap lesz ismét lehetőség.