augusztus 20., szerda

István névnap

15°
+32
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ünnepnap

1 órája

Ünnepi boltzár: mutatjuk, hol vásárolhatsz még ma

Címkék#ünnep#benzinkút#ügyeletes#Spar

Ma az államalapítást ünnepeljük, ezért a legtöbb bolt zárva marad. Az ünnepi nyitvatartás miatt Komárom-Esztergom vármegyében is csak a nonstop üzletek és a benzinkutak boltjai érhetők el.

Kemma.hu

Ma van az államalapítás ünnepe, ezért ünnepi nyitvatartás van érvényben a boltoknál. Ez gyakorlatban azt jelenti, hogy a legtöbb üzlet zárva tart, így aki elfelejtett előre bevásárolni, az ma könnyen kellemetlen meglepetésbe ütközhet.

Sign,In,The,Shop,Window,Behind,A,Pane,Of,Glass, ünnepi nyitvatartás, zárva, close,
Az ünnepi nyitvatartás miatt ma, augusztus 20-án a legtöbb bolt zárva tart az országban
Fotó: Alexander Brenner / Forrás:  Shutterstock

Így alakul az ünnepi nyitvatartás

Ahogy arról már korábban beszámoltunk, a Lidl, Tesco, Spar, Aldi és Penny üzletei mind zárva tartanak augusztus 20-án. A vármegye városaiban – Komáromban, Tatán, Tatabányán vagy Oroszlányban – sem nyitják ki az áruházláncok boltjai a kapuikat. A megszokott bevásárlásra így csak holnap lesz ismét lehetőség.

Ezekre a helyekre ma is számíthatsz

  • a benzinkutakon működő üzletek
  • az éjjel-nappali kisboltok
  • a kijelölt ügyeletes gyógyszertárak
  • a vendéglátóhelyek, kávézók, éttermek

A turisztikailag forgalmasabb részeken, például a tatai Öreg-tó környékén, egyes családi üzemeltetésű kisboltok is nyitva lehetnek, de érdemes indulás előtt megnézni a pontos nyitvatartást.

Miért kötelező a zárva tartás?

A munka törvénykönyve és a kereskedelmi szabályozás írja elő, hogy az állami ünnepeken a boltoknak zárva kell tartaniuk. Ez alól csak néhány kivétel van, például a benzinkutak vagy a nonstop kisboltok. Így biztosítják, hogy a kereskedelemben dolgozók is megkapják a pihenőnapot.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu