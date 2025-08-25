Nyergesújfalu
26 perce
Újra spriccelhet a pályára a víz
A villamos hálózat karbantartása és átszerelések miatt, átmenetileg nem volt áram a Hajnal Tamás Sportcentrumban. Nem lehetett működtetni az öntözőrendszert sem.
Ez komoly veszélyt jelentett a focipálya gyepére, a hőségben gyorsan tönkremehetett volna, ráadásul a bekeményedett talaj sérülésveszélyessé is vált volna a játékosok számára. Egy helyi székhelyű, nagy múltú villamosipari kft. és az önkormányzat közreműködésével sikerült gyorsan megoldani a gondot, újra locsolható a pálya.
