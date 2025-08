Retró képeken az épülő tatai új városközpont – így formálódott az Ady Endre utca arculata

Tata egyik legfontosabb főútja, az Ady Endre utca nemcsak a várost átszelő közlekedési tengely, hanem évtizedek óta az urbanizáció lenyomata is. Képeinken most megidézzük, hogyan alakult át a tóvárosi városrész az 1960–1970-es években, amikor modern városrendezési elvek mentén új városközpont született a korabeli ingatlanválság nyomására.

Az új városközpont születését az Egység utcai hétemeletes tetejéről fényképezték le 40 évvel ezelőtt

Fotó: Cifka Anna / Forrás: Kuny Domokos Múzeum Archivum

A Kuny Domokos Múzeum gyűjteményében szereplő képeken nemcsak épületeket látunk – egy korszak látásmódja, társadalmi igényei és jövőképe is kirajzolódik. Stegmayer Mátétól, a múzeum munkatársától pedig azt is megtudtuk, hogy mi is bújik meg a képek mögött.

50 éve új városközpont született

A városi tanács 1967-ben fogadta el a VÁTI által kiírt tervpályázat nyertes munkáját, amelyet Callmeyer Ferenc építész jegyzett. A terv célja az volt, hogy Tata központját újraszervezze, élhetőbbé és modernebbé tegye – méghozzá úgy, hogy a város karaktere ne sérüljön. A képeken feltűnnek a korszak ikonikus intézményei: a Fényes Áruház, az új ABC-bolt, a szolgáltatóház, az önkiszolgáló étterem, a Cooptourist iroda, valamint a városképet jelentősen meghatározó többemeletes lakóházak is. Ezek a tömbök akkoriban „gombaként nőttek ki a földből”, és hosszú időre megoldották a lakáshiányt.

Az egyik fotó a hétemeletes Egység utcai tömbház tetejéről mutatja a panorámát: innen jól látható a páros oldali társasházak hátsó frontja, illetve a pártszékház üléstermének jellegzetes tömbje. A képet Cifka Anna, a VÁTI Műemléktervező Iroda építésze készítette, aki az építkezések dokumentálásáért is felelt.