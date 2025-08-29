1 órája
Új Duna-híd Esztergomnál: itt a kormányhatározat, mikor valósulhat meg
Vármegyénk északi városai nagy teherforgalmat bonyolítana észak-déli irányba. Komáromban már épült teherhíd a Dunán, Esztergom következik - mondjuk, a tudnivalókat az új Duna-hídról.
Mint korábban megírtuk: egy kormányhatározat sorolta az elkövetkező 10 év beruházási terveit, amelyben több Komárom-Esztergom vármegyei beruházás is szerepelt. Egyik közülük az Esztergomot Párkánnyal, illetve azon túl Lévával és Nyitrával összekötő, új Duna-híd építése, amely a teherforgalom elvezetésére alkalmas.
Duna-hidak Komárom-Esztergomban: teherforgalom dinamikus átvezetése dél-észak irányba
Komárom-Esztergom vármegye határmegyeként jelentős teherforgalmat bonyolít északi szomszédunk felé és felől, az ipari területekről. A dunai teherhidak igénye nem újkeletű, ennek nyomán épült meg 2020-ra komáromi Monostori-híd is, amely a komáromi térség iparterületeit köti össze északi szomszédunkkal.
A komáromi polgármester szabadította meg utolsó kordonjaitól az új Duna-hidatA két országot összekötő Monostori hidat a csütörtöki átadó után, még aznap este birtokba vehették az autósok.
A hídépítés mozzanatairól a Kemma.hu is többször beszámolt, a két országot összekötő átkelő hosszú tervezés, alapos átgondolást követően valósulhatott meg - tegyük hozzá: igazán látványosan. Komárom tehát levezeti a nagy teherforgalmat egy jó minőségű teherhídon, ennek nyomán Esztergomnak is szüksége van egy hasonló megoldásra.
Összeért az új komáromi Duna-hídA téli leállás előtt beemelték az épülő híd utolsó hídelemét is. A munkálatok tavasszal folytatódnak.
Teherkompon megy a teherfogalom
A teherforgalom Esztergom térségbeli elvezetésére jelenleg egy teherkomp áll rendelkezésre a Dunán. Ez tervezhető menetrendet biztosít ugyan, emellett nem elég dinamikus. Az új híd ötlete jó néhány éve felmerült már, a megvalósítás azonban nemrég zöld utat kapott, amelyet Lázár János közlekedési és építésügyi miniszter be is jelentett Esztergomban februárban.
A bejelentésen elhangzott: Esztergomban szükség van egy vasúti pályával kiegészített teherhídra, amely helyszínének felmérésére utasítást s adott a miniszter. A városvezetéssel és a térség országgyűlési képviselőjével történt egyeztetésen felvetődött: a jelenlegi teherkomp térségben lehetne az új teherhíd.
Ekkor kezdődnek a Duna-híd munkálatai
A beruházáshoz közvetlenül kapcsolódik az M100-as megépítése is, amely összeköti az M1-es autópályát Esztergommal és a teherforgalmat a jövőben elvezeti a kisebb főutakról az esztergomi térségben. Az M100-as építése megelőzi a Duna-híd kivitelezését, derült ki a kormányhatározat mellékletéből. A két beruházás így egy egységként fog működni a jövőben.
A tervek szerint az M100-as Esztergom-M1-es közti szakaszának kapcsolódó közbeszerzési, tervezési és kivitelezési eljárások 2025-ben indultak, záródátuma pedig 2030. december 31. Az M100-as második szakasza az M1-es és az M4-es között 2031 és 2035 között valósul meg.
Az új Duna híd érdemi munkálatai 2031-ben indulnak, és befejező dátumként 2035. december 31-ét tűzték ki.
Kormányközi megállapodás rögzíti a hídépítést
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Kemma.hu-nak adott interjújában azt is elmondta: a szlovák kormány is hajlik a fejlesztésre. Ehhez az is kell, hogy északi szomszédunk fejlessze a dél-szlovákiai infrastruktúrát, hiszen a teherforgalom elvezetése miatt.
A külügyminiszter kiemelte: az elmúlt 15 évben tucat új átkelőhely épült Magyarország és Szlovákia határán: hidak, utak, még egy kompkapcsolat is. A folytatásról egyébként 2025 májusában megállapodást is aláírt a két ország miniszterelnöke, amelyben szerepel az Esztergom-Párkány teherhíd.
Több új Duna-híd a tervek közt
Egyébként a tízéves beruházási tervben több Duna-híd is szerepel. Ezek egy része már elindult, más része 2031-ben tervezik. Alább soroljuk őket:
- Esztergom-Párkány Duna-híd
- Budapest, Galvani híd fejlesztése
- Vác, új Duna-híd fejlesztése
- Győr, belső tehermentesítő út egy új Mosoni Duna-híd építéssel
- Mohácsi Duna-híd építése a kapcsolódó úthálózat fejlesztésével
Az esztergomi teherkomp jelenleg így néz ki. Elképzelhető, hogy épp itt fog állni egy új híd néhány év múlva.