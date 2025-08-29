Új Duna-híd Esztergomnál: itt a kormányhatározat, mikor valósulhat meg

A tervek szerint az M100-as Esztergom-M1-es közti szakaszának kapcsolódó közbeszerzési, tervezési és kivitelezési eljárások 2025-ben indultak, záródátuma pedig 2030. december 31. Az M100-as második szakasza az M1-es és az M4-es között 2031 és 2035 között valósul meg.

Az új Duna híd érdemi munkálatai 2031-ben indulnak, és befejező dátumként 2035. december 31-ét tűzték ki.

Kormányközi megállapodás rögzíti a hídépítést

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Kemma.hu-nak adott interjújában azt is elmondta: a szlovák kormány is hajlik a fejlesztésre. Ehhez az is kell, hogy északi szomszédunk fejlessze a dél-szlovákiai infrastruktúrát, hiszen a teherforgalom elvezetése miatt.

A külügyminiszter kiemelte: az elmúlt 15 évben tucat új átkelőhely épült Magyarország és Szlovákia határán: hidak, utak, még egy kompkapcsolat is. A folytatásról egyébként 2025 májusában megállapodást is aláírt a két ország miniszterelnöke, amelyben szerepel az Esztergom-Párkány teherhíd.

Több új Duna-híd a tervek közt

Egyébként a tízéves beruházási tervben több Duna-híd is szerepel. Ezek egy része már elindult, más része 2031-ben tervezik. Alább soroljuk őket:

Esztergom-Párkány Duna-híd

Budapest, Galvani híd fejlesztése

Vác, új Duna-híd fejlesztése

Győr, belső tehermentesítő út egy új Mosoni Duna-híd építéssel

Mohácsi Duna-híd építése a kapcsolódó úthálózat fejlesztésével

Az esztergomi teherkomp jelenleg így néz ki. Elképzelhető, hogy épp itt fog állni egy új híd néhány év múlva.