Teherforgalom

1 órája

Új Duna-híd Esztergomnál: itt a kormányhatározat, mikor valósulhat meg

Vármegyénk északi városai nagy teherforgalmat bonyolítana észak-déli irányba. Komáromban már épült teherhíd a Dunán, Esztergom következik - mondjuk, a tudnivalókat az új Duna-hídról.

Kemma.hu

Mint korábban megírtuk: egy kormányhatározat sorolta az elkövetkező 10 év beruházási terveit, amelyben több Komárom-Esztergom vármegyei  beruházás is szerepelt. Egyik közülük az Esztergomot Párkánnyal, illetve azon túl Lévával és Nyitrával összekötő, új Duna-híd építése, amely a teherforgalom elvezetésére alkalmas.

Forrás: 24 Óra

Duna-hidak Komárom-Esztergomban: teherforgalom dinamikus átvezetése dél-észak irányba

Komárom-Esztergom vármegye határmegyeként jelentős teherforgalmat bonyolít északi szomszédunk felé és felől, az ipari területekről. A dunai teherhidak igénye nem újkeletű, ennek nyomán épült meg 2020-ra komáromi Monostori-híd is, amely a komáromi térség iparterületeit köti össze északi szomszédunkkal.

A hídépítés mozzanatairól a Kemma.hu is többször beszámolt, a két országot összekötő átkelő hosszú tervezés, alapos átgondolást követően valósulhatott meg - tegyük hozzá: igazán látványosan. Komárom tehát levezeti a nagy teherforgalmat egy jó minőségű teherhídon, ennek nyomán Esztergomnak is szüksége van egy hasonló megoldásra.

Teherkompon megy a teherfogalom

A teherforgalom Esztergom térségbeli elvezetésére jelenleg egy teherkomp áll rendelkezésre a Dunán. Ez tervezhető menetrendet biztosít ugyan, emellett nem elég dinamikus. Az új híd ötlete jó néhány éve felmerült már, a megvalósítás azonban nemrég zöld utat kapott, amelyet Lázár János közlekedési és építésügyi miniszter be is jelentett Esztergomban februárban. 

A bejelentésen elhangzott: Esztergomban szükség van egy vasúti pályával kiegészített teherhídra, amely helyszínének felmérésére utasítást s adott a miniszter. A városvezetéssel és a térség országgyűlési képviselőjével történt egyeztetésen felvetődött: a jelenlegi teherkomp térségben lehetne az új teherhíd.

Ezen a rámpán hajtanak a teherkompra a teherautók
Forrás: 24 Óra

Ekkor kezdődnek a Duna-híd munkálatai

A beruházáshoz közvetlenül kapcsolódik az M100-as megépítése is, amely összeköti az M1-es autópályát Esztergommal és a teherforgalmat a jövőben elvezeti a kisebb főutakról az esztergomi térségben. Az M100-as építése megelőzi a Duna-híd kivitelezését, derült ki a kormányhatározat mellékletéből. A két beruházás így egy egységként fog működni a jövőben.

A tervek szerint az M100-as Esztergom-M1-es közti szakaszának kapcsolódó közbeszerzési, tervezési és kivitelezési eljárások  2025-ben indultak, záródátuma pedig 2030. december 31. Az M100-as második szakasza az M1-es és az M4-es között 2031 és 2035 között valósul meg.

Az új Duna híd érdemi munkálatai 2031-ben indulnak, és befejező dátumként 2035. december 31-ét tűzték ki.

Kormányközi megállapodás rögzíti a hídépítést

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Kemma.hu-nak adott interjújában azt is elmondta: a szlovák kormány is hajlik a fejlesztésre. Ehhez az is kell, hogy északi szomszédunk fejlessze a dél-szlovákiai infrastruktúrát, hiszen a teherforgalom elvezetése miatt. 

A külügyminiszter kiemelte: az elmúlt 15 évben tucat új átkelőhely épült Magyarország és Szlovákia határán: hidak, utak, még egy kompkapcsolat is. A folytatásról egyébként 2025 májusában megállapodást is aláírt a két ország miniszterelnöke, amelyben szerepel az Esztergom-Párkány teherhíd.

Több új Duna-híd a tervek közt

Egyébként a tízéves beruházási tervben több Duna-híd is szerepel. Ezek egy része már elindult, más része 2031-ben tervezik. Alább soroljuk őket:

  • Esztergom-Párkány Duna-híd
  • Budapest, Galvani híd fejlesztése
  • Vác, új Duna-híd fejlesztése
  • Győr, belső tehermentesítő út egy új Mosoni Duna-híd építéssel
  • Mohácsi Duna-híd építése a kapcsolódó úthálózat fejlesztésével

Az esztergomi teherkomp jelenleg így néz ki. Elképzelhető, hogy épp itt fog állni egy új híd néhány év múlva.

Esztergomi teherkompátkelő 
Fotó: Wierl Ádám / Forrás: 24 Óra

 

