Titokzatos égi jelenség bénította meg a tatabányai éjszakát
Különös fény tartotta rettegésben Tatabánya lakóit. Egy izzó, narancssárga tárgy jelent meg az égen, amelyet több szemtanú is látott – köztük egy újságíró, aki rajzzal is bizonyította a hátborzongató UFO-észlelést.
Hátborzongató múltidéző-sorozatunkban ezúttal egy UFO-rejtélyt elevenítünk fel. Harmincnégy éve, 1991-ben rejtélyes repülőszerkezetek tartották lázban az országot és Tatabányát is. Miközben a nagyvilág az öbölháborúra figyelt, egyesek szerint intergalaktikus szinten is felfigyeltek Földünkre, és ezért voltak sűrűbbek a földönkívüli-észlelések. A január 20-i hétvégén hazánk több pontján, Emődön, Ócsán, Kecskeméten, Orosházán, Békéscsabán és Tatabányán is feltűnt egy rejtélyes fényforrás az égen.
Így történt az UFO-észlelés
A 24 Óra egyik kollégája is látta a narancssárgán izzó, rövid fehér lángcsóvát is kibocsátó ufót Tatabányán. Mint kiderült, nem volt egyedül. A lap egyik olvasója is a szerkesztőségbe sietett az észlelést követő hétfőn reggel, hogy elmondja, mit látott. Még le is rajzolta azt. Beszámolója pedig teljesen egybevágott a kollégáéval.
UFO szállhatott le? Rejtélyes gabonakör bukkant fel Fejérben
– Pénteken este 8 óra 10-től pontosan 10 óráig jól megfigyelhettem a jelenséget. Az élettársam mindezt tanúsíthatja. Lerajzoltam, amit láttam! Látszólag két méter hosszúságú, több ezer méter magasban repülő, nyílvessző formájú szerkezet sebességét változtatva, meg-megállva, majd fölgyorsulva keletről nyugat felé tartott.
Narancsfényű gömb izzott az alján, miközben néhány másodpercre hosszirányban kettéválva, és újra összekapcsolódva villámgyorsan fölgyorsult. Repülés közben fehér színű, hegyesszög irányú, kettős lángcsóvát húzott maga után
– részletezte az akkor 62 éves férfi, aki azt is elmondta, hogy öt évig hivatásos híradó-tiszt volt, és soha nem fantáziált. Sőt, folytatta volna a megfigyelést, de az élettársa akkor már nagyon félt...
Többen is látták a rejtélyes, lebegő tárgyat Tatabánya felett. Egy volt híradós tiszt és a párja több mint egy órán át figyelte az izzó, repülő valami.
