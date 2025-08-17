Titokzatos égi jelenség bénította meg a tatabányai éjszakát

Hátborzongató múltidéző-sorozatunkban ezúttal egy UFO-rejtélyt elevenítünk fel. Harmincnégy éve, 1991-ben rejtélyes repülőszerkezetek tartották lázban az országot és Tatabányát is. Miközben a nagyvilág az öbölháborúra figyelt, egyesek szerint intergalaktikus szinten is felfigyeltek Földünkre, és ezért voltak sűrűbbek a földönkívüli-észlelések. A január 20-i hétvégén hazánk több pontján, Emődön, Ócsán, Kecskeméten, Orosházán, Békéscsabán és Tatabányán is feltűnt egy rejtélyes fényforrás az égen.

Többen is látták a rejtélyes, lebegő tárgyat Tatabánya felett. Egy volt híradós tiszt és a párja több mint egy órán át figyelte az izzó, repülő UFO-t.

Forrás: Shutterstock/Illusztráció

Így történt az UFO-észlelés

A 24 Óra egyik kollégája is látta a narancssárgán izzó, rövid fehér lángcsóvát is kibocsátó ufót Tatabányán. Mint kiderült, nem volt egyedül. A lap egyik olvasója is a szerkesztőségbe sietett az észlelést követő hétfőn reggel, hogy elmondja, mit látott. Még le is rajzolta azt. Beszámolója pedig teljesen egybevágott a kollégáéval.