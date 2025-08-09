59 perce
Hihetetlenül egyszerű uborkát termeszteni, itt vannak a tippek!
Rutintalan kertgazdaként nehéz mindent megtermelni. Megtudtuk, mi az uborka termesztés titka! Pár egyszerű szabály a bőséges termésért.
Az uborka szezonja ugyan már lejárt, de van pár tippünk azoknak, akiknek esetleg gyérebb volt az idei termése. Juhász Tamás megosztotta velünk a praktikákat. Mutatjuk, jövőre mit kell másképp csinálni, hogy bőségesen teremjen.
Nem terem az uborka? Mutatjuk, mi a gond!
A tökéletes uborka titka 4 egyszerű szabályban rejlik, mondja Tamás:
- Rengeteg víz: Az uborka imádja a vizet, nem hagyhatjuk soha kiszáradni!
- Félárnyék: A tűző napot az uborka nem bírja, így a legjobb helye egy fóliasátorban, vagy napvitorla alatt van.
- Futtassuk fel! Az uborka futónövény, ezért karóra, vagy uborkahálóra van szüksége a megfelelő fejlődéshez.
- Védd a gombától! A felfuttatással továbbá elkerülhetjük azt is, hogy a nedves talajon a leveleit megtámadja a lisztharmat.
Tamás azt is elmondta, hogy érdemes megfelelő vetőmagot venni
Sokan elkövetik azt a hibát, hogy a boltban vásárolt finom uborka, vagy paradicsom magját elültetik, remélve, hogy ugyanolyan termést kapnak. Az Oázis Kertészet szakértője szerint ez sajnos nem működik. A legtöbb bolti zöldség úgynevezett 'hibrid' fajta, ami azt jelenti, hogy a magjaikból már nem fog ugyanolyan minőségű, ízű vagy méretű növény kifejlődni. A biztos siker érdekében mindig megbízható forrásból származó, csomagolt vetőmagot vásároljunk!
