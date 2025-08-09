Hihetetlenül egyszerű uborkát termeszteni, itt vannak a tippek!

Az uborka szezonja ugyan már lejárt, de van pár tippünk azoknak, akiknek esetleg gyérebb volt az idei termése. Juhász Tamás megosztotta velünk a praktikákat. Mutatjuk, jövőre mit kell másképp csinálni, hogy bőségesen teremjen.

Ennél egyszerűbb nem is lehetne az uborka gondozása

Fotó: Hagymási Bence

Nem terem az uborka? Mutatjuk, mi a gond!

A tökéletes uborka titka 4 egyszerű szabályban rejlik, mondja Tamás:

Rengeteg víz: Az uborka imádja a vizet, nem hagyhatjuk soha kiszáradni!

Az uborka imádja a vizet, nem hagyhatjuk soha kiszáradni! Félárnyék: A tűző napot az uborka nem bírja, így a legjobb helye egy fóliasátorban, vagy napvitorla alatt van.

A tűző napot az uborka nem bírja, így a legjobb helye egy fóliasátorban, vagy napvitorla alatt van. Futtassuk fel! Az uborka futónövény, ezért karóra, vagy uborkahálóra van szüksége a megfelelő fejlődéshez.

Az uborka futónövény, ezért karóra, vagy uborkahálóra van szüksége a megfelelő fejlődéshez. Védd a gombától! A felfuttatással továbbá elkerülhetjük azt is, hogy a nedves talajon a leveleit megtámadja a lisztharmat.

Tamás azt is elmondta, hogy érdemes megfelelő vetőmagot venni

Sokan elkövetik azt a hibát, hogy a boltban vásárolt finom uborka, vagy paradicsom magját elültetik, remélve, hogy ugyanolyan termést kapnak. Az Oázis Kertészet szakértője szerint ez sajnos nem működik. A legtöbb bolti zöldség úgynevezett 'hibrid' fajta, ami azt jelenti, hogy a magjaikból már nem fog ugyanolyan minőségű, ízű vagy méretű növény kifejlődni. A biztos siker érdekében mindig megbízható forrásból származó, csomagolt vetőmagot vásároljunk!