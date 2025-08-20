18 perce
Nagyot fordul az időjárás - mutatjuk, mi várható a tüzijáték idején!
Nagyot változik az időjárás az ünnep estéjén. A szakemberek ezekre a veszélyekre figyelmeztetnek a tüzijáték idején!
Ma este, Szent István ünnepén, amikor az ország apraja-nagyja a tűzijátékra készül, érdemes más okból is az égre figyelni. A HungaroMet előrejelzése szerint több vármegyében, köztük Komárom-Esztergom vármegyében is villámlásra, zivatarokra kell számítani.
Veszélyben a tűzijáték látványa
A meteorológiai szolgálat elsőfokú, sárga figyelmeztetést adott ki szerdára. A zivatarok elsődleges veszélyforrása a villámlás, de helyenként szélerősödés és jégeső is előfordulhat. Az előrejelzés szerint késő délutántól, estétől nő meg a zivatarok kialakulásának esélye, és akár éjfélig is kitart a viharveszély.
A HungaroMet tájékoztatása alapján a zivatarokat intenzív csapadék (15–25 mm), valamint 40–60 km/órás széllökések kísérhetik. Az északnyugati országrészben – így térségünkben is – a késő esti órákban lehet nagyobb az esély a villámlásokra.
Mire figyeljünk?
- Ha a tűzijáték idején erős szél vagy villámlás érkezik, a legbiztonságosabb menedéket keresni.
- A villámok nemcsak látványosak, hanem komoly veszélyt is hordoznak.
- A hirtelen lezúduló csapadék és széllökések miatt a szabadtéri programok szervezőinek és a közönségnek is körültekintőnek kell lenniük.
Az ünnepi hangulat mellett tehát érdemes az időjárás-előrejelzést is követni, hiszen a zivatarok bármikor felboríthatják az estére tervezett programokat.