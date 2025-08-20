Nagyot fordul az időjárás - mutatjuk, mi várható a tüzijáték idején!

Ma este, Szent István ünnepén, amikor az ország apraja-nagyja a tűzijátékra készül, érdemes más okból is az égre figyelni. A HungaroMet előrejelzése szerint több vármegyében, köztük Komárom-Esztergom vármegyében is villámlásra, zivatarokra kell számítani.

Zivatar árnyékolhatja be az augusztus 20-i tűzijátékot – erős szél és villámlás is kísérheti az ünnepi estét

Forrás: HungaroMet

Veszélyben a tűzijáték látványa

A meteorológiai szolgálat elsőfokú, sárga figyelmeztetést adott ki szerdára. A zivatarok elsődleges veszélyforrása a villámlás, de helyenként szélerősödés és jégeső is előfordulhat. Az előrejelzés szerint késő délutántól, estétől nő meg a zivatarok kialakulásának esélye, és akár éjfélig is kitart a viharveszély.

A HungaroMet tájékoztatása alapján a zivatarokat intenzív csapadék (15–25 mm), valamint 40–60 km/órás széllökések kísérhetik. Az északnyugati országrészben – így térségünkben is – a késő esti órákban lehet nagyobb az esély a villámlásokra.

Mire figyeljünk?

Ha a tűzijáték idején erős szél vagy villámlás érkezik, a legbiztonságosabb menedéket keresni.

A villámok nemcsak látványosak, hanem komoly veszélyt is hordoznak.

A hirtelen lezúduló csapadék és széllökések miatt a szabadtéri programok szervezőinek és a közönségnek is körültekintőnek kell lenniük.

Az ünnepi hangulat mellett tehát érdemes az időjárás-előrejelzést is követni, hiszen a zivatarok bármikor felboríthatják az estére tervezett programokat.