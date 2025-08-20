Több mint 500 éve lőtték fel az első magyar tűzijátékot - fényshow-k régen és ma

Minden évben a tűzijáték augusztus 20-án felragyog az égen Magyarország nemzeti ünnepe alkalmából. Budapesten, a nagyvárosokban és kisebb településeken egyaránt megtartják a látványos fényjátékot. Ma már megosztja a közvéleményt: sokan örülnek, hogy nem lövik fel mindenhol, sem újévkor, sem a nemzeti ünnepen. Ennek oka többek között az állatok védelme és a keletkező szemét. Egyre több helyen drónshow, fény- vagy lézershow váltja fel a hagyományos pirotechnikát, de a látványos esti fények továbbra is sokakat elvarázsolnak. Magyarországon az első ilyen bemutatót 1476-ban tartották.

Tűzijáték augusztus 20-án

Forrás: Getty Images

Tűzijáték augusztus 20-án minden évben van, de ez volt az első tűzijáték Magyarországon

A tűzijáték Európába a 14. és 15. század fordulóján érkezett meg, és hamar elterjedt a nagyobb városokban: Münchenben, Velencében és Londonban. Magyarországon a feljegyzések szerint 1476-ban, I. Mátyás király és Beatrix királyné esküvőjén tartottak először tűzijátékot, Székesfehérváron. Később, 1686-ban Budavár visszafoglalását is hasonló látványossággal ünnepelték.

A budapesti Szent István napi tűzijáték hagyománya 1927-ben kezdődött, és azóta minden évben megrendezik, kivéve a második világháború idejét, valamint az 1956 és 1966 közötti időszakot.