1 órája
Rakd ki a Turul-madár titkát – Puzzle Tatabánya jelképével
A Turul-madár nemcsak Tatabánya szimbóluma, hanem Magyarország egyik legnagyobb madárszobra is. Most egy különleges puzzle formájában te is felfedezheted a Turul-madár részleteit és a mögötte húzódó legendát!
A Turul-madár Tatabánya felett magasodik, őrzi a várost és a Gerecse kapuját. Ez a monumentális emlékmű az 1907-ben felállított Turul, amely a honfoglalás egyik legismertebb jelképe. A madár szárnyfesztávolsága több mint 15 méter, ezzel Európa egyik legnagyobb madárszobrának számít.
A Turul-emlékmű, Tatabánya őrzője
A Turul-madár szobra 1907-ben készült el a csata millenniumi évfordulójára, és azóta is büszkén őrzi Tatabánya városát a Kő-hegy tetejéről . Európa egyik legnagyobb madárszobra – tizenöt méteres szárnyfesztávolságával – messzire ellát, és a város emblémájává vált.
Most online puzzle formájában is kipróbálhatod
Az emlékmű szépsége és részletgazdag formája most egy online puzzle-ban kel életre. A darabok összeillesztése során nemcsak kikapcsolódhatsz, hanem játék közben jobban meg is ismerheted Tatabánya történelmi szimbólumát. Az online változat előnye, hogy bárhol és bármikor játszható – nem kell hozzá más, csak egy számítógép vagy okos telefon.
Aktuális érdekesség: felújítás alatt a Turul-madár
2025 augusztusában elkezdődött a Turul-emlékmű felújítása. A munkák idején a látogatók csak korlátozottan közelíthetik meg az emlékművet, így az online puzzle egy remek lehetőség arra, hogy addig is élvezhessük a látványát és megőrizzük a kapcsolatot a szoborral.
Így rakd össze a puzzle-t: Turul-madár, Tatabánya híres jelképe
A puzzle darabok mozgatása: az egér bal gombját tartsd lenyomva, húzd a megfelelő helyre, és engedd el a gombot, ha úgy érzed, jó helyre illesztetted a darabot.
Segítségként megmutatjuk a teljes képet:
Lezárták az ország legnagyobb madárszobrát - lakat alá került a Turul