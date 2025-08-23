augusztus 23., szombat

Bence névnap

13°
+23
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ősi jelkép új köntösben

1 órája

A Turul-madár története: a tatabányai jelkép, amely összeköti a magyar múltat és jelent

Címkék#turul#Turul emlékmű#tatabánya#turulmadár

A tatabányai Turul-emlékmű ma nemcsak a város jelképe, hanem Európa legnagyobb madárszobra is – jelenleg éppen felújítják, hogy újra teljes pompájában őrizhesse a Kő-hegy tetejét. Maga a Turul-madár a magyar mondavilág egyik legfontosabb jelképe, mely a honfoglalás korától kezdve kíséri a nemzet történelmét.

Sabjanics-Somlai Petra

A tatabányai Turul-madár ikonikus legendája az Árpád-házi eredetmondákhoz nyúlik vissza. Emesének álmodott Turul stratégiai álmot jóslatként: a madár új hazát jelölt ki a magyar törzsek számára, és Álmos születését vetítette előre. Ez az álom lett a magyar királyi hatalom és az isteni küldetés szimbóluma.

A Turul-madár az Árpád-házi mítosz legendás jelképe – Tatabánya hatalmas szobra most felújul, hogy újra méltó legyen történelmi örökségünkhöz.
A tatabányai Turul-madár, Európa egyik legnagyobb madárszobra most megújul
Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

Miért vált jelképpé a Turul-madár?

A Turul nemcsak Emese álmában jelenik meg: a középkori krónikákban is a magyar sors és a hadi erő jelképének számított. Attila hun királytól Géza fejedelemig a koronás fejű madár az isteni eredet és a vezetői hatalom szimbóluma volt.

A tatabányai szobor pedig a fizikai méretei miatt is különleges. Források szerint a tatabányai szobor a legnagyobb madárszobor nemcsak Magyarországon, hanem egész Közép-Európában.

Emese álma: 

A Magyar Katolikus Lexikon is felidézi Anonymus krónikáját, amely szerint Ugek (Ügyek) vezér Emese (Emes) nevű felesége várandósan látott álmot. „Álmában isteni látomás jelent meg turulmadár képében, és mintegy reá szállva, teherbe ejtette őt”. Emesének álmában úgy tűnt, hogy méhéből forrás fakad, s ágyékából dicső királyok származnak. Fiát erre a csodálatos álomra emlékezve nevezték el Álmosnak. 

A tatabányai Turul-emlékmű története

A tatabányai Turul-emlékmű 1907-ben készült, és a város fölé magasodva azóta is a nemzeti összetartozás jelképe. A Kő-hegy tetején álló szobor napjainkban is fontos helyi jelkép: az emlékezés, a múlt tisztelete és a büszkeség megtestesítője.

A tatabányai Turul-szobor 1958-ban. Még ltható, hogy fel lehetett mászni rá
Forrás: Fortepan / Gyöngyi

A most zajló felújítás során korróziókezeléssel, statikai megerősítéssel és restaurálással újítják meg, hogy az utókor számára is megőrizhető legyen.

Érdekességek és látnivalók a tatabányai Turulról, Turulnál

Emberség és örökség

A Kő-hegy tetején álló szobor napjainkban is fontos helyi jelkép. A felújítás nemcsak technikai beavatkozás: üzenete, hogy 

a múlt tisztelete és a közös szimbólumok megerősítik a közösséget

A Turul-madár ma is azt hirdeti: a magyarság összetartozása és ereje időtálló.

A Turul-emlékmű büfésora kiadó
A Turul-emlékmű büfésora kiadó
Fotó: Zetovics Mario / Forrás:  24 Óra

A Turul-madárhoz kapcsolódó legendák nemcsak a honfoglalás korában voltak fontosak. A madár évszázadok óta megjelenik a magyar címerben, katonai jelképekben és irodalmi művekben is. Számos településen találhatunk Turul-szobrokat, de a tatabányai alkotás mérete és elhelyezkedése miatt kiemelkedik közülük. A 15 méter szárnyfesztávolságú madár messziről látható, így a város jelképeként is funkcionál.

A tatabányai Kő-hegy tetejéről nemcsak a Turul-impozáns látványa nyűgözi le a látogatókat, hanem a kilátás is. A városra és a Gerecse vonulataira nyíló panoráma sok turistát vonz, így a szobor nemcsak történelmi, hanem turisztikai jelentőséggel is bír. A mostani felújítás célja, hogy a jövő nemzedékei is átélhessék ezt az élményt, és büszkén tekinthessenek fel a magyar történelem egyik legfontosabb jelképére.

GALÉRIA: Kisütött a nap a Turulnál (Fotó: Z.M.)

Fotók: Zetovics Márió

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu