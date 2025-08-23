A Turul-madár története: a tatabányai jelkép, amely összeköti a magyar múltat és jelent

A tatabányai Turul-madár ikonikus legendája az Árpád-házi eredetmondákhoz nyúlik vissza. Emesének álmodott Turul stratégiai álmot jóslatként: a madár új hazát jelölt ki a magyar törzsek számára, és Álmos születését vetítette előre. Ez az álom lett a magyar királyi hatalom és az isteni küldetés szimbóluma.

A tatabányai Turul-madár, Európa egyik legnagyobb madárszobra most megújul

Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

Miért vált jelképpé a Turul-madár?

A Turul nemcsak Emese álmában jelenik meg: a középkori krónikákban is a magyar sors és a hadi erő jelképének számított. Attila hun királytól Géza fejedelemig a koronás fejű madár az isteni eredet és a vezetői hatalom szimbóluma volt.

A tatabányai szobor pedig a fizikai méretei miatt is különleges. Források szerint a tatabányai szobor a legnagyobb madárszobor nemcsak Magyarországon, hanem egész Közép-Európában.

Emese álma:

A Magyar Katolikus Lexikon is felidézi Anonymus krónikáját, amely szerint Ugek (Ügyek) vezér Emese (Emes) nevű felesége várandósan látott álmot. „Álmában isteni látomás jelent meg turulmadár képében, és mintegy reá szállva, teherbe ejtette őt”. Emesének álmában úgy tűnt, hogy méhéből forrás fakad, s ágyékából dicső királyok származnak. Fiát erre a csodálatos álomra emlékezve nevezték el Álmosnak.

A tatabányai Turul-emlékmű története

A tatabányai Turul-emlékmű 1907-ben készült, és a város fölé magasodva azóta is a nemzeti összetartozás jelképe. A Kő-hegy tetején álló szobor napjainkban is fontos helyi jelkép: az emlékezés, a múlt tisztelete és a büszkeség megtestesítője.

A tatabányai Turul-szobor 1958-ban. Még ltható, hogy fel lehetett mászni rá

Forrás: Fortepan / Gyöngyi

A most zajló felújítás során korróziókezeléssel, statikai megerősítéssel és restaurálással újítják meg, hogy az utókor számára is megőrizhető legyen.

Emberség és örökség

A Kő-hegy tetején álló szobor napjainkban is fontos helyi jelkép. A felújítás nemcsak technikai beavatkozás: üzenete, hogy

a múlt tisztelete és a közös szimbólumok megerősítik a közösséget

A Turul-madár ma is azt hirdeti: a magyarság összetartozása és ereje időtálló.