A Turul-madár története: a tatabányai jelkép, amely összeköti a magyar múltat és jelent
A tatabányai Turul-emlékmű ma nemcsak a város jelképe, hanem Európa legnagyobb madárszobra is – jelenleg éppen felújítják, hogy újra teljes pompájában őrizhesse a Kő-hegy tetejét. Maga a Turul-madár a magyar mondavilág egyik legfontosabb jelképe, mely a honfoglalás korától kezdve kíséri a nemzet történelmét.
A tatabányai Turul-madár ikonikus legendája az Árpád-házi eredetmondákhoz nyúlik vissza. Emesének álmodott Turul stratégiai álmot jóslatként: a madár új hazát jelölt ki a magyar törzsek számára, és Álmos születését vetítette előre. Ez az álom lett a magyar királyi hatalom és az isteni küldetés szimbóluma.
Miért vált jelképpé a Turul-madár?
A Turul nemcsak Emese álmában jelenik meg: a középkori krónikákban is a magyar sors és a hadi erő jelképének számított. Attila hun királytól Géza fejedelemig a koronás fejű madár az isteni eredet és a vezetői hatalom szimbóluma volt.
A tatabányai szobor pedig a fizikai méretei miatt is különleges. Források szerint a tatabányai szobor a legnagyobb madárszobor nemcsak Magyarországon, hanem egész Közép-Európában.
Emese álma:
A Magyar Katolikus Lexikon is felidézi Anonymus krónikáját, amely szerint Ugek (Ügyek) vezér Emese (Emes) nevű felesége várandósan látott álmot. „Álmában isteni látomás jelent meg turulmadár képében, és mintegy reá szállva, teherbe ejtette őt”. Emesének álmában úgy tűnt, hogy méhéből forrás fakad, s ágyékából dicső királyok származnak. Fiát erre a csodálatos álomra emlékezve nevezték el Álmosnak.
A tatabányai Turul-emlékmű története
A tatabányai Turul-emlékmű 1907-ben készült, és a város fölé magasodva azóta is a nemzeti összetartozás jelképe. A Kő-hegy tetején álló szobor napjainkban is fontos helyi jelkép: az emlékezés, a múlt tisztelete és a büszkeség megtestesítője.
A most zajló felújítás során korróziókezeléssel, statikai megerősítéssel és restaurálással újítják meg, hogy az utókor számára is megőrizhető legyen.
Érdekességek és látnivalók a tatabányai Turulról, Turulnál
Emberség és örökség
A Kő-hegy tetején álló szobor napjainkban is fontos helyi jelkép. A felújítás nemcsak technikai beavatkozás: üzenete, hogy
a múlt tisztelete és a közös szimbólumok megerősítik a közösséget
A Turul-madár ma is azt hirdeti: a magyarság összetartozása és ereje időtálló.
A Turul-madárhoz kapcsolódó legendák nemcsak a honfoglalás korában voltak fontosak. A madár évszázadok óta megjelenik a magyar címerben, katonai jelképekben és irodalmi művekben is. Számos településen találhatunk Turul-szobrokat, de a tatabányai alkotás mérete és elhelyezkedése miatt kiemelkedik közülük. A 15 méter szárnyfesztávolságú madár messziről látható, így a város jelképeként is funkcionál.
A tatabányai Kő-hegy tetejéről nemcsak a Turul-impozáns látványa nyűgözi le a látogatókat, hanem a kilátás is. A városra és a Gerecse vonulataira nyíló panoráma sok turistát vonz, így a szobor nemcsak történelmi, hanem turisztikai jelentőséggel is bír. A mostani felújítás célja, hogy a jövő nemzedékei is átélhessék ezt az élményt, és büszkén tekinthessenek fel a magyar történelem egyik legfontosabb jelképére.
