Megújul a Turul-szobor Tatabányán

A Turul madár Tatabánya egyik legismertebb jelképe, amely több mint egy évszázada magasodik a Kő-hegy tetején. Tatabánya legismertebb közterületi alkotása, 1907-ben készült el, majd teljes felújítást követően ismét ünnepélyesen felavatták. Az elmúlt évtizedek nyomot hagytak a műemlék státuszú alkotáson, ezért ismét indokolttá vált a teljes körű állapotfelmérése és felújítása.

Felújítás alatt a turul madár

Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

Az ikonikus alkotás a magyarság legendás madarát ábrázolja, és a XX. század viszontagságai, valamint az időjárás okozta megpróbáltatások ellenére is fennmaradt. Hosszú évtizedek után már nem először esik át felújításon: a mostani munkálatok célja a szerkezeti állapot felmérése és az állagmegóvás biztosítása. A beruházást Magyarország kormánya 83 millió forinttal támogatja, amely összeget a Vérteserdő Zrt. a műemlék felújítására fordítja.

A Turul madár felújítása

A Turul-emlékmű felújítása több fázisban zajlik. Az első ütemben szakértők felmérik a szobor statikai állapotát, ami a burkolat részleges megbontásával jár. A balesetveszély megelőzése érdekében a munkaterület köré védőövezetet alakítanak ki. Ezt követően, az építésügyi és örökségvédelmi előírásoknak megfelelően, megkezdődnek az állagmegóvási és felújítási munkák. A munkálatok ideje alatt az emlékmű csak a kijelölt terület széléig lesz megközelíthető.

A munkaterületet kedden zárták le, a felújítás várhatóan decemberben fejeződik be. Mindannyiunk közös érdeke, hogy Magyarország és Európa legnagyobb madárszobra, a magyar történelem ikonikus jelképe méltó módon újuljon meg.

A Vérteserdő Zrt. kéri a tatabányaiak és a látogatók türelmét a munkálatok idejére.