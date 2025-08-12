augusztus 12., kedd

Klára névnap

29°
+35
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Felújítás

2 órája

Megújul a Turul-szobor Tatabányán

Címkék#Tatabánya#Vérteserdő Zrt#turul madár#felújítás

A szobor jelenleg nem látogatható a folyamatban lévő munkálatok miatt. A turul madár körüli területet ideiglenesen korlátozzák a látogatók biztonsága érdekében.

Kemma.hu

A Turul madár Tatabánya egyik legismertebb jelképe, amely több mint egy évszázada magasodik a Kő-hegy tetején. Tatabánya legismertebb közterületi alkotása, 1907-ben készült el, majd teljes felújítást követően ismét ünnepélyesen felavatták. Az elmúlt évtizedek nyomot hagytak a műemlék státuszú alkotáson, ezért ismét indokolttá vált a teljes körű állapotfelmérése és felújítása.

Felújítás alatt a turul madár
Felújítás alatt a turul madár
Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

Az ikonikus alkotás a magyarság legendás madarát ábrázolja, és a XX. század viszontagságai, valamint az időjárás okozta megpróbáltatások ellenére is fennmaradt. Hosszú évtizedek után már nem először esik át felújításon: a mostani munkálatok célja a szerkezeti állapot felmérése és az állagmegóvás biztosítása. A beruházást Magyarország kormánya 83 millió forinttal támogatja, amely összeget a Vérteserdő Zrt. a műemlék felújítására fordítja.

A Turul madár felújítása

A Turul-emlékmű felújítása több fázisban zajlik. Az első ütemben szakértők felmérik a szobor statikai állapotát, ami a burkolat részleges megbontásával jár. A balesetveszély megelőzése érdekében a munkaterület köré védőövezetet alakítanak ki. Ezt követően, az építésügyi és örökségvédelmi előírásoknak megfelelően, megkezdődnek az állagmegóvási és felújítási munkák. A munkálatok ideje alatt az emlékmű csak a kijelölt terület széléig lesz megközelíthető. 

A munkaterületet kedden zárták le, a felújítás várhatóan decemberben fejeződik be. Mindannyiunk közös érdeke, hogy Magyarország és Európa legnagyobb madárszobra, a magyar történelem ikonikus jelképe méltó módon újuljon meg. 

A Vérteserdő Zrt. kéri a tatabányaiak és a látogatók türelmét a munkálatok idejére.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu