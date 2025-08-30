Felújítás alatt a Turul madár – fotókon a tatabányai jelkép

Tatabánya jelképének számító Turul madár felújítása és állapotfelmérése jelenleg is zajlik, ezért a szobor közvetlen közelről nem látogatható. A több mint százéves Turul-emlékmű szerkezeti állapotát szakértők vizsgálják, és a decemberig tartó munkálatok során megkezdődik az állagmegóvás is.

A tatabányai Turul madár, Európa egyik legnagyobb madárszobra most megújul

Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

Fotókon a Turul madár a felújítás idején