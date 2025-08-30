augusztus 30., szombat

Turul

2 órája

Felújítás alatt a Turul madár – fotókon a tatabányai jelkép

Címkék#Tatabánya#Kő-hegy#madárszobor#Turul-emlékmű

Elkezdődött a Kő-hegy tetején álló Turul-emlékmű felújítása, a munkálatok miatt a területet lezárták. A Turul madár most különleges fotókon látható.

Kemma.hu

Tatabánya jelképének számító Turul madár felújítása és állapotfelmérése jelenleg is zajlik, ezért a szobor közvetlen közelről nem látogatható. A több mint százéves Turul-emlékmű szerkezeti állapotát szakértők vizsgálják, és a decemberig tartó munkálatok során megkezdődik az állagmegóvás is.

A Turul madár az Árpád-házi mítosz legendás jelképe – Tatabánya hatalmas szobra most felújul, hogy újra méltó legyen történelmi örökségünkhöz.
A tatabányai Turul madár, Európa egyik legnagyobb madárszobra most megújul
Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

Fotókon a Turul madár a felújítás idején

GALÉRIA: Fotókon a megbontott Turul madár (Fotó: W.Á.)

Fotók: Wierl Ádám

 

