Felújítás alatt a Turul madár – fotókon a tatabányai jelkép
Elkezdődött a Kő-hegy tetején álló Turul-emlékmű felújítása, a munkálatok miatt a területet lezárták. A Turul madár most különleges fotókon látható.
Tatabánya jelképének számító Turul madár felújítása és állapotfelmérése jelenleg is zajlik, ezért a szobor közvetlen közelről nem látogatható. A több mint százéves Turul-emlékmű szerkezeti állapotát szakértők vizsgálják, és a decemberig tartó munkálatok során megkezdődik az állagmegóvás is.
Fotókon a Turul madár a felújítás idején
GALÉRIA: Fotókon a megbontott Turul madár (Fotó: W.Á.)Fotók: Wierl Ádám
2025.08.12. 16:59
Lezárták az ország legnagyobb madárszobrát - lakat alá került a Turul
