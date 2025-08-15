augusztus 16., szombat

Komárom és Szőny hű krónikásának szíve a szülővárosáért dobog: most Prima lehet Turi Zsolt

Címkék#komárom#Vármegyei Prima Díj#Prima Díjas#vosz

Nem csak szereti, ismeri is Komáromot és Szőnyt. Ezt ez elhivatottságot most Vármegyei Prima Díjjal ismerhetik el, hiszen Turi Zsoltot is jelölték a neves elismerésre.

Kemma.hu

Az idei Vármegyei Prima Díj szavazási szakaszában tíz példakép várhatja a voksokat: a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének Komárom-Esztergom vármegyei szervezete az idén is díjazza szűkebb hazánk sport-, kulturális és közéleti személyiségeit. A Kemma cikksorozatban mutatja be tíz kategóriagyőztest, akik közül a támogatók szavazata alapján választják majd ki a három Prima Díjast, akik 2-2 millió forint pénzjutalomban részesülhetnek. A közönség által megszavazott Közönség és Külön Prima Díjat is kiosztanak, ennek összege 500-500 ezer forint. Aki a 10-es listára bejutott, az már nyert, hiszen 2025-ben – a beérkezett jelölések alapján – a legjobb volt a meghirdetett kategóriájában. Ezúttal a Magyar Közművelődés kategória győztese, Turi Zsolt helytörténész következik.

Nem csak szereti, ismeri is Komáromot és Szőnyt. Ezt ez elhivatottságot most Vármegyei Prima Díjjal ismerhetik el: Turi Zsoltot is jelölték a neves elismerésre.
Turi Zsolt is Prima Díjas lehet
Forrás: Beküldött

Szívében és lelkében is komáromi, ezt a szeretet adja tovább Turi Zsolt

Szőnyben született, a Jókai-gimnáziumban érettségizett, majd a Vám- és Pénzügyőrséghez került. 2002-ben művelődésszervező főiskolai, majd vámigazgatás-szervező diplomát szerzett. Közel egy évtizede dolgozik a NAV KEKI Pénzügyőr- és Adózástörténeti Múzeumban mint pénzügyőr alezredes, szakértő. 2019-ben jelent meg a múzeum alapítójáról szóló könyve. 20 éve önkéntesként segíti a Komáromi Klapka György Múzeumot a szülővárosa múltját feldolgozó és bemutató munkájában, 12 könyv társszerzője. Szerkesztője és írója Komárom első helytörténeti tankönyvének, két önálló könyve a témában: “Szőny / A természet ösvényein” , valamint “Szőnyi MOZAIKOK / A természetjárás”. 2024-ben a Ráday Mihály Város- és Faluvédő Szövetség (Hungaria Nostra) Podmaniczky-díjjal, 2025-ben Pro Urbe Komárom Díjjal tüntették ki. Komárom-Szőnyben él feleségével, Móricz Katalinnal. Két fiuk van, Zsolt és Ádám. 

A 2025-ös Komárom-Esztergom Vármegyei Díj jelöltjei:                        

A Vármegyei Prima Díjátadó Gálaestet szeptember 19-én (pénteken) 18 órakor tartják meg Tatabányán, a Jászai Mari Színházban.

Közönségszavazás:

A Prima Közönségdíjasra 2025. 08. 07-09. 07. között lehet szavazni a VOSZ honlapján is leírt módon a [email protected] mélcímen. 1 Prima Jelöltre 1 e-mail-címmel csak 1 szavazat lehetséges az egész időszak alatt, de voksolásra buzdítani online és offline csatornákon is lehet! Emellett a [email protected] címen is lehet voksolni. 

 

