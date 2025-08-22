augusztus 22., péntek

Használt ruhák

1 órája

Fillérekből ruházkodás: turik, ahol 2000 forintért bevásárolhatsz

Címkék#Tatabánya#fillér#filléres#turi#filléres ötletek#ruha

A használt ruhák szerelmeseinek igazi paradicsom vár Komárom-Esztergom vármegyében. A legjobb turi helyekről szedtük össze a tippeket.

Kemma.hu

A filléres ruhavásárlás szerelmesei számára Komárom-Esztergom vármegye igazi kincsesbánya. Lássuk, melyek azok a turik, turkálók, amiket érdemes felkeresni szűkebb hazánkban. 

turi-körkép Tatabányai Háda üzlet, ahol filléres ruhakincseket találhatsz. Forrás: probi77 /google
Az egyik tatabányai Háda-üzlet, ahol filléres ruhakincseket találhatsz. Több turi is vár a környéken egyébként
Forrás: probi77 /google

Legnépszerűbb turi helyek

Komáromban például az Ármánia turi kínálatában darabonként vagy kilósan válogathatunk, már 2000 forint körül bevásárolhatunk. Esztergomban a New Life Second Hand frissen érkező ruhákkal várja a vásárlókat, a város központjától pár perc sétára. Tatabányán pedig a Háda üzleteiben lehet olcsón szettet találni.

Ármánia – Komárom, Igmándi út 2, 2900. Hétköznap 10-17 óráog van nyitva, hétvégén 9:30-tól délig, vasárnap pedig zárva van. Kilós és darabos ruhák, olcsó árak.

New Life Second Hand – Esztergom, Vörösmarty u. 5. Hétköznapi nyitvatartása 8-17 óra, hétvégi pedig 9-12. Vasárnap zárva. Naponta frissülő készlet, 2000 forint körüli darabok.

Háda – Tatabánya, Vértesszőlős, Határ út 1–3., Sztráda Bevásárlóközpont. 9-18 óráig van nyitva. Angol kilós turi, filléres darabok minden nap.

Dotis Divat - Tatán, a régi Dotis presszóban kialakított használt ruha boltban, a Kazincbarcikai út 2-ben rendszeresen az akciók, sokszor 500 forintos áron kínálják  különböző holmikat. 

Tippek a turi bevásárláshoz

  • Érkezz korán: a legjobb darabokat gyorsan elviszik.
  • Készülj készpénzzel: sok helyen így a legegyszerűbb a fizetés.
  • Válogass bátran: a turik kínálata naponta változik, érdemes többször visszanézni.

 

