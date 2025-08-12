augusztus 12., kedd

Túra útvonalak

2 órája

Öt kevésbé ismert túraútvonal a Gerecse környékén

A mindennapok pörgéséből sokan a természet nyugalmába menekülnek, ott mégis szembesülnek a ténnyel: túrázók húsz fős csoportjai gondoltak pontosan ugyanerre. Akik kisebb társaságban kívánnak kikapcsolódni, esetleg párban, vagy akiket a remete túra vonz, azoknak pár tippel szolgálunk.

Kemma.hu

Manapság kilométereket megtehetünk városunk határától, mégse lepődünk meg igazán ha szembe jön a szomszéd. Van, akinek elég egy kis séta, mások el akarnak tűnni a radarról. Kiábrándító lehet elmélyülni gondolatainkban, a túra alatt közelebb kerülni a természethez, majd kiszakadni a pillanatból, mikor a szembejövők veszekedése megtöri a csendet.

túra útvonal
Túra az erdőben
Fotó: Kállai Márton / Forrás: Szabad Föld

Sok látnivaló van a közelben, amit főleg hasonló természetű emberek látogatnak.

A Kemma.hu kérésére Nyáry Tamás, az Equinox túravezetője ajánlott öt látnivalót a Gerecse környékén. Továbbá a biztonságos túrázáshoz, és a tömeg elkerüléséhez is adott pár tanácsot.

Túra a Gerecse csendesebb sarkaiba

  1. Egy népszerű célpont a Bajóti Öreg-Kő. A hegy 375 méteres magasságával, barlangjaival, és a Duna völgyére néző panorámájával vonzza a túrázókat. Meglelhetjük a kevésbé ismert ösvényeket, vagy csapatban hódíthatjuk meg a csúcsot.
  2. Érdemes meglátogatni a Neszmélyi Arborétum idős fáit. Az 1300 méteres tanösvényen láthatunk 200 évnél is idősebb tölgyfákat, beszívhatjuk a cédrusok illatát, és még mamutfenyőkkel is találkozhatunk.
  3. Tehetünk egy kört a Vöröshídon, a Tardosi Lombkorona Tanösvényén. A 44 méter átmérőjű körön 105 méter hosszan sétálhatunk. Kis szerencsével az időszakos vízfolyást is megfigyelhetjük ami fölé épült a szerkezet.
  4. Közeli kapcsolatba léphetünk a természettel az Agostyáni Ökofaluban. A központ előzetes bejelentkezéssel látogatható. Itt különleges szakvezetés keretében ismerhetjük meg egy középkori falu életét és ökológiai tudását.
  5. Kövessük a sárga jelzéseket a Baji Kálvárián. Az út felfelé változatos, és vadregényes. A hegytetőn megtaláljuk a csúcs keresztet, tőle nem messze pedig a Szent Péter rotundát.

Legyünk körültekintőek

A legtöbb túraútvonal nehézsége fel van mérve, hossza, meredeksége, útminősége, és az alapján mennyi időt vesz igénybe teljesíteni. Ez segít hogy képességeink, és tapasztalatunkhoz illő útnak vágjunk neki.

Letérni a megszokott ösvényről izgalmas, de gyakran veszélyes. Fogadjuk meg Nyáry Tamás, túravezető tanácsait:
Mindenképp olyan napot válasszunk ki a túrázásra mikor az időjárás kedvező.
Vízhatlan lábbelit hordjunk, így ha patak mentén haladunk megússzuk szárazon.
Tartsuk be a haladási irányt, lentről felfelé. Ez gyakran táblán is fel van tüntetve.

A tömeg elkerülése

Minél szebb egy kiszemelt útvonal, annál nagyobb társaságra számíthatunk. A túravezető szerint, ha nem szeretnénk kerülgetni másokat, célszerű hétköznap túrázni, akár kivenni egy szabadnapot az alkalomra, hiszen hétvégén sokkal többen élnek ennek a szenvedélynek. Ismertebb területeket is érdemes meglátogatni. Itt is ki lehet kerülni a gyakran járt útvonalakat a kényelmesebb természetjárás érdekében.
További hasznos információkért érdemes ellátogatni a mozgásvilág.hu oldalára.

 

