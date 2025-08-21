augusztus 21., csütörtök

5+1 lenyűgöző túracélpont Szlovákiában, amit nem hagyhatsz ki

Szlovákia igazi kincsesláda a természet és a történelem szerelmeseinek. Ha túra, akkor a szomszédos ország az egyik legjobb választás: hegyek, szurdokok, várak és kastélyok várják a felfedezőket. Egy hosszú hétvége alatt akár több bakancslistás helyszínt is bejárhatunk.

Bajcsy Tünde

Szlovákia igazi paradicsom a természetjáróknak: kilenc nemzeti parkja, változatos hegyláncai, kristálytiszta tavai és vadregényes szurdokai minden évszakban különleges élményt kínálnak. Ha szeretsz túrázni, és szeretnél kiszakadni a hétköznapokból, de nem akarsz messzire utazni Magyarországról, akkor Szlovákia ideális úti cél. A túra célpontjai között bőven válogathatunk, hiszen Szlovákia tele van ideális helyszínekkel. A kilenc nemzeti park mellett számos történelmi emlékhely is felfedezésre vár. Összegyűjtöttünk 5+1 kihagyhatatlan helyet, ahová érdemes bakancsot húzni.

A túra szerelmeseinek Szlovákia maga a paradicsom: szebbnél szebb útvonalak, alpesi tavak és várromok kínálnak élményt.
Forrás: pexels.com

1. Magas-Tátra – Három-tavi túra

A Magas-Tátra Szlovákia legismertebb hegysége, amely minden évben több ezer magyar turistát vonz. Aki először jár itt, annak a Három-tavi túra (Štrbské pleso – Popradské pleso – Veľké Hincovo pleso) tökéletes kezdés. A kb. 6 órás útvonal során három különböző hangulatú tavat fedezhetünk fel: a nyüzsgő Štrbské pleso turistaközpontját, a békésebb Popradské pleso-t, valamint a 1946 méteren fekvő, mélykék színű Veľké Hincovo pleso-t. Az ösvény alpesi környezetben vezet, de technikailag nem különösebben nehéz, így akár gyakorlottabb családoknak is ajánlott.

A Magas-Tátrában található Poprádi-tó gyönyörű kilátással a hegyekre és a körülötte lévő fenyvesrengetegre
Forrás: pexels.com

2. Szlovák Paradicsom – Suchá Belá szurdok

A Szlovák Paradicsom Nemzeti Park a szurdoktúrák Mekkája. A legismertebb és leglátványosabb közülük a Suchá Belá szurdok, amely létrákkal, vízesésekkel és fahidakkal tarkított kalandos útvonal.

A túra nem hosszú (kb. 4 óra), mégis folyamatosan izgalmas: meredek falak között haladva, patakokon átkelve és kis zuhatagok mellett kapaszkodva haladunk előre. Az útvonal annyira különleges, hogy sokak szerint a Szlovák Paradicsom egy mini-Szlovénia vagy Norvégia hangulatát idézi. A környéken érdemes betérni a híres Dobšinská jégbarlangba is, amely Európa egyik legnagyobb jégbarlangja.

A Szlovák Paradicsom kalandos túraútvonalai színt visznek a mindennapokba.
A Szlovák Paradicsom kalandos túraútvonalai színt visznek a mindennapokba
Forrás: magas-tatra.info

3. Kis-/Nagy-Fátra – Velký Rozsutec és Jánošíkove Diery

A Kis- és Nagy-Fátra hegységek kevésbé ismertek a magyar turisták körében, pedig vadregényességük és változatosságuk miatt egyre több túrázó fedezi fel őket. Az egyik legszebb kihívás a Velký Rozsutec meghódítása, amely a környék legendás betyárjáról, Jánošíkról elnevezett szurdokon, a Jánošíkove Diery-n keresztül vezet.

A 12 kilométeres, kb. 7 órás túra meredek kaptatókat, láncos biztosításokat és létrás szakaszokat is tartalmaz, így inkább a gyakorlottabb túrázóknak ajánlott. A csúcson azonban lélegzetelállító kilátás vár: tiszta időben a Magas-Tátra is feltűnik a horizonton.

Kis-Fátra északi részén található Terhely nevű helység
Forrás: pexels.com

4. Várak és kastélyok nyomában – Árva vára és a Bajmóci várkastély

A túrák mellett érdemes Szlovákia történelmi kincseit is felfedezni. Az Árva vára a magyar történelem egyik fontos erődje, amely a 13. században épült egy meredek sziklaszirten, az Árva folyó felett. Három részből áll (alsó, középső és felső vár), és évszázadokon át védelmi szerepet töltött be. Ma múzeumként működik, és bepillantást enged a középkor világába. 

2 órányi utazásra innen található a Bajmóci (Bojnice) várkastély, amely mesébe illő tornyaival és csipkézett falaival Szlovákia legromantikusabb épülete. Eredete a 12. századra nyúlik vissza, de mai formáját a 19. századi neoromantikus átépítésnek köszönheti. Belül freskók, báltermek és gazdag kiállítás várja a látogatókat, a kastély kertjében pedig rendszeresen rendeznek történelmi fesztiválokat és lovagi tornákat.

Ha marad még idő, érdemes megállni Rózsahegyen (Ružomberok) is, amely Liptó régió kulturális központja. A városban szép történelmi belváros, templomok és múzeumok találhatók, a környékén pedig hangulatos kilátópontok. Ideális hely egy sétára vagy vacsorára, mielőtt visszaindulunk.

A Bajmóci kastély mesébe illő megjelenése
Forrás: pexels.com

5. Alacsony-Tátra – Chopok–Ďumbier gerinctúra

Az Alacsony-Tátra hosszú, hullámzó hegygerincei kiváló lehetőséget kínálnak többnapos túrákra, de egy nap alatt is bejárható egy-egy szakasz. A legnépszerűbb útvonal a Chopok és a Ďumbier (2043 m) közötti gerinctúra. A kb. 17 kilométeres, 6,5 órás útvonal közepes nehézségű, és az egyik legszebb panorámát kínálja Szlovákiában. A Chopokig felvonóval is fel lehet jutni, így a túra akár rövidíthető is. 

Ellátogathat akár a Deményfalvi-völgybe (Demänovská dolina) is ahol a Deményfalvi Szabadság barlang és a Deményfalvi-jégbarlang is található.Aki egyszer végigmegy ezen az útvonalon, garantáltan beleszeret az Alacsony-Tátra vad szépségébe.

Az Alacsony-Tátra lenyűgöző panorámája
Forrás: termeszetjaro.hu

+1. Szulyói-sziklák – Szlovákia sziklalabirintusa

Zsolnától mindössze egy ugrásra találhatóak a Szulyói-sziklák, ahol a természet évszázadok alatt bizarr formájú tornyokat, kapukat és sziklatűket alakított ki. A területet gyakran „sziklás labirintusként” emlegetik, hiszen kanyargós ösvények vezetnek át a különleges képződmények között.

A Szulyói-sziklák szurdokokkal tarkított sziklakertje
Forrás: termeszetjaro.hu

Tehát, ha túrázásra szánnád el magad, akkor a következőket ne hagyd ki:

  • Magas-Tátra
  • Szlovák Paradicsom
  • Történelmi várak
  • Alacsony-Tátra
  • Szulyói-sziklák

 

