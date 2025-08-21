5+1 lenyűgöző túracélpont Szlovákiában, amit nem hagyhatsz ki

Szlovákia igazi paradicsom a természetjáróknak: kilenc nemzeti parkja, változatos hegyláncai, kristálytiszta tavai és vadregényes szurdokai minden évszakban különleges élményt kínálnak. Ha szeretsz túrázni, és szeretnél kiszakadni a hétköznapokból, de nem akarsz messzire utazni Magyarországról, akkor Szlovákia ideális úti cél. A túra célpontjai között bőven válogathatunk, hiszen Szlovákia tele van ideális helyszínekkel. A kilenc nemzeti park mellett számos történelmi emlékhely is felfedezésre vár. Összegyűjtöttünk 5+1 kihagyhatatlan helyet, ahová érdemes bakancsot húzni.

A túra szerelmeseinek Szlovákia maga a paradicsom: szebbnél szebb útvonalak, alpesi tavak és várromok kínálnak élményt

Forrás: pexels.com

1. Magas-Tátra – Három-tavi túra

A Magas-Tátra Szlovákia legismertebb hegysége, amely minden évben több ezer magyar turistát vonz. Aki először jár itt, annak a Három-tavi túra (Štrbské pleso – Popradské pleso – Veľké Hincovo pleso) tökéletes kezdés. A kb. 6 órás útvonal során három különböző hangulatú tavat fedezhetünk fel: a nyüzsgő Štrbské pleso turistaközpontját, a békésebb Popradské pleso-t, valamint a 1946 méteren fekvő, mélykék színű Veľké Hincovo pleso-t. Az ösvény alpesi környezetben vezet, de technikailag nem különösebben nehéz, így akár gyakorlottabb családoknak is ajánlott.

A Magas-Tátrában található Poprádi-tó gyönyörű kilátással a hegyekre és a körülötte lévő fenyvesrengetegre

Forrás: pexels.com

2. Szlovák Paradicsom – Suchá Belá szurdok

A Szlovák Paradicsom Nemzeti Park a szurdoktúrák Mekkája. A legismertebb és leglátványosabb közülük a Suchá Belá szurdok, amely létrákkal, vízesésekkel és fahidakkal tarkított kalandos útvonal.

A túra nem hosszú (kb. 4 óra), mégis folyamatosan izgalmas: meredek falak között haladva, patakokon átkelve és kis zuhatagok mellett kapaszkodva haladunk előre. Az útvonal annyira különleges, hogy sokak szerint a Szlovák Paradicsom egy mini-Szlovénia vagy Norvégia hangulatát idézi. A környéken érdemes betérni a híres Dobšinská jégbarlangba is, amely Európa egyik legnagyobb jégbarlangja.

A Szlovák Paradicsom kalandos túraútvonalai színt visznek a mindennapokba

Forrás: magas-tatra.info

3. Kis-/Nagy-Fátra – Velký Rozsutec és Jánošíkove Diery

A Kis- és Nagy-Fátra hegységek kevésbé ismertek a magyar turisták körében, pedig vadregényességük és változatosságuk miatt egyre több túrázó fedezi fel őket. Az egyik legszebb kihívás a Velký Rozsutec meghódítása, amely a környék legendás betyárjáról, Jánošíkról elnevezett szurdokon, a Jánošíkove Diery-n keresztül vezet.