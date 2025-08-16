Zelenszkij szokatlan hangot ütött meg, Ukrajna kész a békéért dolgozni? +videó

Mint ismert, a minap megtörtént Alaszkában a történelmi találkozó Donald Trump és Valdimir Putyin között, ami kifejezetten pozitívan zárult. Ahogy azt Robert C. Castel Alapjogokért Központ biztonságpolitikai tanácsadó is elmondta, a Trump-Putyin csúcs még csak egy hosszú folyamat kezdete, de ami fontos, a béke kérdése nyitva maradt, és nem történtek meg a szélsőséges opciók – írta meg a Magyar Nemzet.

A Trump-Putyin csúcs után Zelenszkij a békéről beszélt

Fotó: Jae C. Hong / Forrás: MTI/AP

Zelenszkij is megszólalt a Trump-Putyin csúcs után

A csúcstalálkozó után az ukrán elnökkel, Volodimir Zelenszkijvel is tárgyalt Trump. Többek között erről is beszélgetett a Magyar Nemzet Rapid Extra podcastjában Tóth Tamás, Fekete Rajmund Amerika-szakértő, valamint Antallal Kiszelly Zoltán, a Századvég politikai elemzési igazgatója. Mint elmondták, a közeljövőben akár egy háromoldalú találkozó is létrejöhet Amerika, Oroszország és Ukrajna között.

Legalábbis erre enged következtetni Zelenszkij tárgyalás után közzétett üzenete, amelyben az ukrán elnök elmondta: Ukrajna kész komolyan dolgozni a békéért és és az orosz-ukrán háború lezárásáért. Támogatja az amerikai elnök javaslatát is, amely egy háromoldalú találkozó lenne. Hétfőn az Egyesült Államokban találkozik a két elnök. Kiszelly Zoltán kiemelte, hogy a béke még messze van, de kulcsfontosságú volt ez a találkozó. Ezt a kezdeti csúcsot több ilyen is követheti, akár Ukrajna bevonásával is.

