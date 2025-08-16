Trump és Putyin alaszkai találkozója nem a kudarcról, hanem a béke felé tett első lépésről szólt

augusztus 16., szombat

Irreális elvárás lett volna az alaszkai csúcstól az azonnali béke – mondta Robert C. Castel biztonságpolitikai szakértő a Magyar Nemzet Rapid Extra podcastjában. Szerinte a Trump-Putyin csúcs a legnagyobb hozadéka, hogy elindult a párbeszéd, és nyitva maradt a kapu a további egyeztetések előtt.

Kemma.hu

A Magyar Nemzet Rapid Extra podcastjában Robert C. Castel biztonságpolitikai szakértő értékelte Donald Trump és Vlagyimir Putyin alaszkai csúcstalálkozóját. Castel szerint irreális elvárás lett volna, hogy három órás Trump-Putyin csúcs békét hozzon, ugyanakkor a legnagyobb eredmény, hogy elindult a párbeszéd és nyitva maradt a kapu a további egyeztetések előtt.

Ezt mondta Robert C. Castel az alaszkai Trump-Putyin csúcsról

A szakértő hangsúlyozta: a szélsőséges forgatókönyvek elmaradása már önmagában pozitívum, és a kritikusok elvárásai gyakran figyelmen kívül hagyják a diplomácia realitásait. Szerinte a háromórás egyeztetés nem oldhatja meg az évtizedek alatt felhalmozódott problémákat, de a felek gesztusai – például, hogy Putyin amerikai bázison találkozott Trumppal, majd közösen utaztak az amerikai elnöki autóban – a bizalom jeleként értelmezhetők.

Castel kiemelte: Európa geopolitikai súlya elhanyagolható, a valódi döntések Washington és Moszkva között születnek. Az ukrajnai háború kapcsán úgy fogalmazott: Oroszország elérte stratégiai célját, vagyis megakadályozta a NATO további keleti terjeszkedését.

Összegzésében leszögezte: az alaszkai csúcs legnagyobb hozadéka a folyamat elindulása, amely reményt adhat a békefolyamat felé vezető úton. További részletek a témában EZEN A LINKEN olvashatóak.

 

