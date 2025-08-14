augusztus 14., csütörtök

Párban szép az élet

1 órája

Nem mindennapi páros: 3 millió kilométer és 14 év közösen Európa útjain a Transintertop színeiben

Címkék#kilóméter#kamionban#kamionozás

A kamionozás világa sokak szerint szabadságot és egyfajta életérzést jelent, ám van nagyon sok árny oldala is. A környei székhelyű Transintertop, Komárom-Esztergom vármegye egyik legnagyobb fuvarozó vállalata, ahol dolgozik egy páros, aki mindezekkel a negatív dolgokkal nem foglalkozva együtt, közösen járják európa útjait.

Nagy Balázs

A környei székhelyű Transintertop fuvarozó vállalatnál számos Komárom-Esztergom vármegyei gépjárművezető dolgozik. Van egy páros, aki kitűnik az átlagosnak mondható kamionosok magányos életstílusa mögül. Párban járják európa útjait a 40 tonnás félpótkocsis szerelvénnyel. Létai Ferenc és Létai Ferencné Vas Zsuzsanna úgynevezett "négykezes" járatban szállítják együtt a rakományokat. - számolt be közösségi oldalán a Transintertop

Transintertop
Létai Ferenc és Létai Ferencné Vas Zsuzsanna 14 éve járják együtt európa útjait Transintertop kamionjukkal.
Forrás: Transintertop / Facebook

14 éve Transintertop kamionban kettesben

Zsuzsanna és Ferenc már 14 éve járják együtt európa útjait. Eddig több, mint 3 millió kilométert tettek meg közösen. A szakma rengeteg kihívást rejt, de sosem bánták meg, hogy a közös munka mellett döntöttek. Kamionjuk fülkéje mindössze 2 négyzetméteres élettérrel rendelkezik. 

„Itt nem lehet elbújni duzzogni”

 - meséli mosolyogva Zsuzsanna és Ferenc

Ferenc és Zsuzsanna már több, mint 3 millió kilómétert tettek meg közösen a Transintertop színeiben.
Forrás: Transintertop / Facebook

 

