1 órája
Nem mindennapi páros: 3 millió kilométer és 14 év közösen Európa útjain a Transintertop színeiben
A kamionozás világa sokak szerint szabadságot és egyfajta életérzést jelent, ám van nagyon sok árny oldala is. A környei székhelyű Transintertop, Komárom-Esztergom vármegye egyik legnagyobb fuvarozó vállalata, ahol dolgozik egy páros, aki mindezekkel a negatív dolgokkal nem foglalkozva együtt, közösen járják európa útjait.
A környei székhelyű Transintertop fuvarozó vállalatnál számos Komárom-Esztergom vármegyei gépjárművezető dolgozik. Van egy páros, aki kitűnik az átlagosnak mondható kamionosok magányos életstílusa mögül. Párban járják európa útjait a 40 tonnás félpótkocsis szerelvénnyel. Létai Ferenc és Létai Ferencné Vas Zsuzsanna úgynevezett "négykezes" járatban szállítják együtt a rakományokat. - számolt be közösségi oldalán a Transintertop
14 éve Transintertop kamionban kettesben
Zsuzsanna és Ferenc már 14 éve járják együtt európa útjait. Eddig több, mint 3 millió kilométert tettek meg közösen. A szakma rengeteg kihívást rejt, de sosem bánták meg, hogy a közös munka mellett döntöttek. Kamionjuk fülkéje mindössze 2 négyzetméteres élettérrel rendelkezik.
„Itt nem lehet elbújni duzzogni”
- meséli mosolyogva Zsuzsanna és Ferenc