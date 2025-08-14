Nem mindennapi páros: 3 millió kilométer és 14 év közösen Európa útjain a Transintertop színeiben

A környei székhelyű Transintertop fuvarozó vállalatnál számos Komárom-Esztergom vármegyei gépjárművezető dolgozik. Van egy páros, aki kitűnik az átlagosnak mondható kamionosok magányos életstílusa mögül. Párban járják európa útjait a 40 tonnás félpótkocsis szerelvénnyel. Létai Ferenc és Létai Ferencné Vas Zsuzsanna úgynevezett "négykezes" járatban szállítják együtt a rakományokat. - számolt be közösségi oldalán a Transintertop

Létai Ferenc és Létai Ferencné Vas Zsuzsanna 14 éve járják együtt európa útjait Transintertop kamionjukkal.

Forrás: Transintertop / Facebook

14 éve Transintertop kamionban kettesben

Zsuzsanna és Ferenc már 14 éve járják együtt európa útjait. Eddig több, mint 3 millió kilométert tettek meg közösen. A szakma rengeteg kihívást rejt, de sosem bánták meg, hogy a közös munka mellett döntöttek. Kamionjuk fülkéje mindössze 2 négyzetméteres élettérrel rendelkezik.

„Itt nem lehet elbújni duzzogni”

- meséli mosolyogva Zsuzsanna és Ferenc