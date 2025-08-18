augusztus 18., hétfő

Ilona névnap

25°
+34
+20
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szívszorító baleset

1 órája

Hároméves kisfiú életét oltotta ki egy esküvői hagyomány

Címkék#halál#esküvői dekoráció#esküvő#kisfiú

Egy hároméves kisfiú balesetben vesztette életét. A tragédia egy helyi esküvői hagyomány miatt következett be.

Balogh Rebeka

Kršikla térségében az út mellett már eleve álló, helyi esküvői hagyományok részeként feldíszített fák egyike tragédia okozója lett, amikor rádőlt egy hároméves kisfiúra, aki a baleset következtében életét vesztette – írta az Origo.

Egy feldíszített fa, amelyhez hasonló hagyomány miatt következett be a tragédia. Forrás: pexels.hu
Egy feldíszített fa, amelyhez hasonló hagyomány miatt következett be a tragédia.
Forrás: pexels.hu

Tragédia a hagyományban

A kisfiú családja azonnal autóba ültette, és elindultak a mentő felé. Félúton találkoztak a mentőautóval, amelynek személyzete hosszú ideig küzdött a gyermek életéért, de sajnos a súlyos sérülésekből adódóan a kisfiú életét már nem lehetett megmenteni. 

„Minden erőfeszítés ellenére a gyermek sajnos nem élte túl a balesetet” – közölte Tatjana Cemerikics, az Isztriai Megyei Sürgősségi Orvosi Központ igazgatója.

Isztria egyes részein hagyomány, hogy a násznép útvonala mentén álló fákat díszítenek fel az esküvő tiszteletére. Ebben az esetben az egyik fa instabil volt és a díszek súlya miatt kidőlt, ami valószínüleg a tragédiát okozta.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu