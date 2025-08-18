Hároméves kisfiú életét oltotta ki egy esküvői hagyomány

Kršikla térségében az út mellett már eleve álló, helyi esküvői hagyományok részeként feldíszített fák egyike tragédia okozója lett, amikor rádőlt egy hároméves kisfiúra, aki a baleset következtében életét vesztette – írta az Origo.

Egy feldíszített fa, amelyhez hasonló hagyomány miatt következett be a tragédia.

Forrás: pexels.hu

Tragédia a hagyományban

A kisfiú családja azonnal autóba ültette, és elindultak a mentő felé. Félúton találkoztak a mentőautóval, amelynek személyzete hosszú ideig küzdött a gyermek életéért, de sajnos a súlyos sérülésekből adódóan a kisfiú életét már nem lehetett megmenteni.

„Minden erőfeszítés ellenére a gyermek sajnos nem élte túl a balesetet” – közölte Tatjana Cemerikics, az Isztriai Megyei Sürgősségi Orvosi Központ igazgatója.

Isztria egyes részein hagyomány, hogy a násznép útvonala mentén álló fákat díszítenek fel az esküvő tiszteletére. Ebben az esetben az egyik fa instabil volt és a díszek súlya miatt kidőlt, ami valószínüleg a tragédiát okozta.