1 órája
Hároméves kisfiú életét oltotta ki egy esküvői hagyomány
Egy hároméves kisfiú balesetben vesztette életét. A tragédia egy helyi esküvői hagyomány miatt következett be.
Kršikla térségében az út mellett már eleve álló, helyi esküvői hagyományok részeként feldíszített fák egyike tragédia okozója lett, amikor rádőlt egy hároméves kisfiúra, aki a baleset következtében életét vesztette – írta az Origo.
Tragédia a hagyományban
A kisfiú családja azonnal autóba ültette, és elindultak a mentő felé. Félúton találkoztak a mentőautóval, amelynek személyzete hosszú ideig küzdött a gyermek életéért, de sajnos a súlyos sérülésekből adódóan a kisfiú életét már nem lehetett megmenteni.
„Minden erőfeszítés ellenére a gyermek sajnos nem élte túl a balesetet” – közölte Tatjana Cemerikics, az Isztriai Megyei Sürgősségi Orvosi Központ igazgatója.
Isztria egyes részein hagyomány, hogy a násznép útvonala mentén álló fákat díszítenek fel az esküvő tiszteletére. Ebben az esetben az egyik fa instabil volt és a díszek súlya miatt kidőlt, ami valószínüleg a tragédiát okozta.
