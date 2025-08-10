1 órája
Pillanatokon múlt a kisgyermek élete – hősies mentés a strandon
Egy fiatalember gyors és szakszerű segítsége mentette meg egy kisgyermek életét, aki a víz alatt ragadt. Csak néhány másodpercen múlt, hogy nem lett újabb tragédia a strandon az önfeledt fürdőzésből.
Nem mindennapi bátorságról és gyors reagálásról tett tanúbizonyságot egy fiatalember, aki egy strand medencéjében sietett egy bajba jutott kisgyermek segítségére. Ha nem cselekszik időben akár történhetett volna újabb tragédia a strandon.
A zaol.hu beszámolója szerint a gyerek egy csúszdáról lecsúszva a víz alatt mozdulatlanná vált, és ha nem lett volna a fiatal férfi úszómesteri képzettsége és figyelmes jelenléte, tragédia történhetett volna.
Nem lett tragédia a strandon
A fiatalember, Pintér Bence István, egy ismerősével a felnőtt csúszdán tartózkodott, amikor észrevette a veszélyt: a szomszédos csúszdáról lecsúszott kisgyermek nem mozdult a víz alatt. A csúszda tetején állva azonnal lecsúszott, megfogta a gyermeket, majd gyorsan kihúzta a medence szélére. Mivel úszómesteri képesítéssel rendelkezik, azonnal tudta, mit kell tennie.
A zalakarosi fürdőben az esetet észlelő csúszdamesterek egyből a helyszínre siettek, de Bence gyors közbelépésével már a baj súlyosabbá válása előtt sikerült megmenteni az életet. A fürdő vezetője, Végh Andor nagyra értékeli a fiatalember helytállását és lélekjelenlétét.
Sajnos nem mindenki volt idén ilyen szerencsés. Ahogyan arról korábban a Kemma.hu is beszámolt, idén már többen s életüket vesztették a vízben: a budapesti Palatinus strandon vízbe fulladt egy hatéves kislány. Két héttel azelőtt pedig a Dömösnél a Duna sodorta el a 27 éves Podmilsák Istvánt, és csak napokkal később került elő holteste Visegrádnál. Az előző évek is tele vannak szörnyű tragédiákkal. Tavaly 2024 nyarán egy 10 éves kisfiúnak a komáromi WF Szabadidőparkban játék közben állt le a szíve. És bár hosszú újraélesztés utána az iskolás fiút kórházba szállították, sajnos pár nappal később elhunyt.