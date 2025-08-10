Pillanatokon múlt a kisgyermek élete – hősies mentés a strandon

Nem mindennapi bátorságról és gyors reagálásról tett tanúbizonyságot egy fiatalember, aki egy strand medencéjében sietett egy bajba jutott kisgyermek segítségére. Ha nem cselekszik időben akár történhetett volna újabb tragédia a strandon.

Tragédia a strandon: Pintér Bence Istvánnak köszönhetően ezúttal időben érkezett a segítség

A zaol.hu beszámolója szerint a gyerek egy csúszdáról lecsúszva a víz alatt mozdulatlanná vált, és ha nem lett volna a fiatal férfi úszómesteri képzettsége és figyelmes jelenléte, tragédia történhetett volna.

Nem lett tragédia a strandon

A fiatalember, Pintér Bence István, egy ismerősével a felnőtt csúszdán tartózkodott, amikor észrevette a veszélyt: a szomszédos csúszdáról lecsúszott kisgyermek nem mozdult a víz alatt. A csúszda tetején állva azonnal lecsúszott, megfogta a gyermeket, majd gyorsan kihúzta a medence szélére. Mivel úszómesteri képesítéssel rendelkezik, azonnal tudta, mit kell tennie.

A zalakarosi fürdőben az esetet észlelő csúszdamesterek egyből a helyszínre siettek, de Bence gyors közbelépésével már a baj súlyosabbá válása előtt sikerült megmenteni az életet. A fürdő vezetője, Végh Andor nagyra értékeli a fiatalember helytállását és lélekjelenlétét.