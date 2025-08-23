augusztus 23., szombat

18 perce

Újabb településeknek lett elege a gyorshajtókból - itt lesznek új traffipaxok

Több kistelepülésnek is elege van a gyorshajtókból. A Versenyképes Járások Programban nyertek el támogatást traffipaxokra.

Kemma.hu

A Versenyképes járások Programban elnyert összegekből több kistelepülés is sebességmérő eszközre, azaz traffipaxra költ.

Traffipaxokat telepítenek a települések a Versenyképes járások Programban
Forrás: kekvillogo.hu

Traffipaxok a veszélyes útszakaszokra

Mint korábban megírtuk: az Esztergomi járás összesen 500 millió forintból gazdálkodhat a Versenyképes Járások Programban. Ezen belül 14 település fogott össze konzorciumban, amelyben a vezető partner Sárisáp önkormányzata, mondta el a Kemma.hu-nak Kollár Károly,  Sárisáp polgármestere. 

A 14 település összesen 250 millió forinttal gazdálkodhat. Ebben közlekedésfejlesztésre, a közlekedésbiztonság növelésére és közvilágítás-fejlesztésre költünk - tette hozzá a polgármester.

Többek közt traffipaxokat és köztéri kamerákat is vásárolhatnak az önkormányzatok. A programon belül Sárisáp, Bajna, Máriahalom, Annavölgy és Leányvár vásárol és telepít traffipax berendezéseket majd. Buszmegállókat újítanak fel Sárisápon  Annavölgyön, Csolnokon, Dágon, Epölön, Leányváron és Piliscséven. Tokodon pedig szociális közösségi épületet, Idősek Napközi Otthonát fejlesztik az elnyert összegből.

Murczin Kálmán, Máriahalom polgármestere elmondta: náluk a Szomor felé vezető keskeny úton kell a sebességmérő eszköz.

– Lakossági kérés alapján van szükség a szigorra. Az utcában élők többször panaszkodtak, hogy ezen a keskeny utcán is többször száguldoznak az autósok. Emiatt pedig nehezen tudnak kikanyarodni ingatlanaikból – részletezte. Emellett köztéri kamerát is felszerelnek a település több pontján. 

Teherforgalom miatt kell a traffipax

Bajnán régóta probléma a nagy teherforgalom, az önkormányzat régóta szorgalmazza a sebességmérő eszközt a fő útjára. Legutóbb a szakasz 103-as főúttá nyilvánítása hozta elő a megoldandó helyzetet, ahol ígéretet is kaptak a traffi engedélyeire. A fő út olyan műemlékek mellett halad el, mint a felújított Sándor-Metternich kastély, vagy a több száz éves templom.

Mint akkor megírtuk: több település is egyeztetett a Dorogi Rendőrkapitányság és Erős Gábor országgyűlési képviselővel a nagy teherforgalom miatt és a 103-as főút létrehozása nyomán felmerülő terhelés okán. 

 

