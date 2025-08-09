47 perce
Autósok figyelem! Traffipax-al mérnek a zsaruk a hétvégén is
A vármegye útjain az elmúlt napokban sok rendőr mérte az auósok sebességét. A traffipax hétvégén is dolgozik, a kiemelt razzia célja a gyorshajtók kiszűrése.
Aki gyakran autózik Komárom-Esztergom vármegyében, pontosan ismeri azokat a szakaszokat, ahol érdemes levenni a lábat a gázról. Nem csak a biztonság kedvéért, hanem azért is, mert a rendőrök bizony előszeretettel bújnak meg a fák és bokrok takarásában egy traffipax-al.
Az egyenruhások kamerás fotói pedig könnyen vastag csekk formájában landolhatnak a postaládában.
Drága fotó készült a traffipax-al
Az elmúlt napokban kiemelt razziát tartott a rendőrség a vármegye útjain, a ROADPOL (Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata) országos akciójához csatlakozva. A sebességellenőrzésre fókuszáló ellenőrzéssorozat egész héten tart, hétvégén pedig még több helyszínen számíthatnak traffipaxra az autósok. A cél a gyorshajtók kiszűrése, hiszen a közúti balesetek egyik leggyakoribb oka továbbra is az abszolút és relatív sebességtúllépés.
A KSH statisztikái szerint 2024-ben Magyarországon 14 687 személysérüléssel járó közlekedési baleset történt, ezek jelentős részét gyorshajtás okozta. Az adatok alapján a legveszélyesebb napszak reggel 7–8 óra, valamint délután 16–17 óra, a hét napjai közül pedig péntek számít a legkockázatosabbnak.
GALÉRIA: Tatabányán is ellenőrizték a gyorshajtókat (Fotó: H.B.)Fotók: Hagymási Bence
A Kemma.hu kilátogatott az egyik ellenőrzési pontra Tatabányán, a Környei úton, a város felé vezető oldalon. A vasúti átjárón áthaladva sok sofőr bizony rálép a gázra, pedig a várostábla után már csak 50 km/órás sebességgel szabadna haladni. A helyszínen dolgozó rendőrök traffipaxszal figyelték az érkező járműveket, és több gyorshajtót is sikerült lencsevégre kapniuk.