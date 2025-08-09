Autósok figyelem! Traffipax-al mérnek a zsaruk a hétvégén is

Aki gyakran autózik Komárom-Esztergom vármegyében, pontosan ismeri azokat a szakaszokat, ahol érdemes levenni a lábat a gázról. Nem csak a biztonság kedvéért, hanem azért is, mert a rendőrök bizony előszeretettel bújnak meg a fák és bokrok takarásában egy traffipax-al.

Tatabányán is ellenőrizték a gyorshajtókat. A traffipax-al a vármegye több útján is találkozhatnak az autósoka hétvégén is

Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

Az egyenruhások kamerás fotói pedig könnyen vastag csekk formájában landolhatnak a postaládában.

Drága fotó készült a traffipax-al

Az elmúlt napokban kiemelt razziát tartott a rendőrség a vármegye útjain, a ROADPOL (Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata) országos akciójához csatlakozva. A sebességellenőrzésre fókuszáló ellenőrzéssorozat egész héten tart, hétvégén pedig még több helyszínen számíthatnak traffipaxra az autósok. A cél a gyorshajtók kiszűrése, hiszen a közúti balesetek egyik leggyakoribb oka továbbra is az abszolút és relatív sebességtúllépés.

A KSH statisztikái szerint 2024-ben Magyarországon 14 687 személysérüléssel járó közlekedési baleset történt, ezek jelentős részét gyorshajtás okozta. Az adatok alapján a legveszélyesebb napszak reggel 7–8 óra, valamint délután 16–17 óra, a hét napjai közül pedig péntek számít a legkockázatosabbnak.