Hír

50 perce

„Tönkreteszik a körmösöket” – Egy új uniós rendelet miatt végleg betilthatják a műkörmöt?

Címkék#rákkeltő anyag#betilt#Nemzeti Népegészségügyi Közegészségügyi Főosztály#műkörmös#körmös

Pánik a körmös szalonokban: egy új rendelet miatt szeptembertől lehúzhatja a rolót a szakma fele. Egyetlen alapanyagot, a TPO-t tiltják be, de ez tönkreteheti az egész iparágat.

Kemma.hu

A Nemzeti Népegészségügyi Közegészségügyi Főosztálya új rendeletet adott ki az uniós változások nyomán: betiltják a TPO-t. Ez az összetevő szinte az összes műköröm és műszempilla készítéshez használt alapanyag egyik szerves alkotóeleme.

TPO
Betiltják a TPO-t, mi lesz ezután?
Forrás: Nails House

TPO Pánik a szalonokban: ettől a rákkeltő anyagtól dőlhet be a magyar műkörömipar

Brutális hírt kapott a teljes körmös és pillás szakma: szeptember 1-től betiltanak egy olyan alapanyagot, ami eddig szinte minden gél lakk és zselé alapja volt. Az ok: a TPO nevű vegyület rákkeltő lehet, és a körmödön keresztül felszívódva súlyos károkat okozhat a szervezetben.

Milliós készletek a kukában? A hatóságok hallgatnak

A körmösök raktárai tele vannak milliós értékű lakk-készlettel, amelyekben ott van a betiltott TPO. Bár a rendelet csak az új gyártást és forgalmazást tiltja, a hatóságok egyelőre mélyen hallgatnak arról, mi lesz a már megvásárolt, készleten lévő termékek sorsa. A szakma a legrosszabbtól tart: attól, hogy az egészet ki kell dobniuk.

Létezik a megoldás, de te fogod megfizetni az árát

Bár léteznek már TPO-mentes, azaz Anti-TPO termékek, ezek száma egyelőre elenyésző és az áruk is jóval borsosabb. 

"A szakemberek szerint a drágább alapanyagok miatt elkerülhetetlen lesz az áremelés. A kérdés már csak az: a vendégek ki fogják tudni fizetni a megemelt árakat, vagy a betiltás miatt a körmösök a vendégkörük jelentős részét is elveszítik? A helyzet pattanásig feszült." - mondta Vivien, aki korábban műkörömépítéssel foglalkozott.

Van olyan tatabányai szalon, amelynek tulaja már július végén bejelentette, hogy szeptember 1-től a kézápolás helyett a pedikűr lesz a fő profilja, mert milliós tételt jelentene a meglévő anyagainak lecserélése. Egy budaörsi körmös szalon pedig arról tájékoztatott, hogy a TPO mentes átállás ideje alatt szeretne egy kis türelmet kérni vendégeitől. A színekben is lesznek változások, és mivel az anyagösszetétel is megváltozik, bizony minőségromlás is benne van a pakliban.

Mi az a TPO?

Mint az Origo írja, a TPO (Triphenylphosphine Oxide) egy fotómegkötő anyag, amely révén a műköröm zselé és gél lakk UV fény alatt megkeményedik. Ez az anyag azonban a körömlemezen keresztül felszívódhat, és az állatkísérletek alapján azonban feltételezhető, hogy az összetevő az emberre nézve is rákkeltő hatású mutagén és a nők esetében a reprodukcióra is hatással lehet. Az Európai Unió ezért döntött úgy, hogy idén szeptember 1-től betiltja az összes TPO-val rendelkező, UV fényre köttető anyagot.

A Gellakk.hu arra is emlékeztetett, hogy a műszempilla-ragsztóknál is érdemes megnézni, TPO-mentes-e a termék. Ugyanis ezek egyes típusaiban is lehet TPO. Az EU egyébként több mint egy éve sorolta az úgynevezett CMR 1B kategóriába a vegyületet, és most jár le a türelmi idő, amikortól valódi tiltólistára kerül. 

 

