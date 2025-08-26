1 órája
Meseszép fotókon a magyar Toszkána: íme az egyik legbájosabb magyar borvidék
A festői szépségű Toszkána milliók kedvenc üdülőhelye páratlan szépségével és megannyi történelmi helyszínével. Sokan nem is tudják, hogy hasonló szépségű vidék hazánkban is van, Tatabányától nem is messze. A magyar Toszkána tája varázslatos.
Az olaszországi Toszkána a világ egyik legnépszerűbb utazási célpontja. Milliók látogatnak el festői szépségű tájaira, megannyi történelmi helyszínére, ám van egy dolog ami ezt a vidéket igazán különlegessé teszi. A hegyoldalakban lévő szőlősorok, a kőfalakkal határolt pincesorok és a táj igazán varázslatba ejtő hangulata miatt. Sokan nem tudják, de hazánkban is van egy borvidék, ami teljesen átadja az ide látogatóknak a Toszkán életérzés varázsát. Tatabányától nem messze, Neszmély dombvidéke között megörökítettük a varázslatos borvidéket a lemenő nap sugaraiban.
A festői szépségű magyar Toszkána, vagyis a neszmélyi borvidék fotókon
A Neszmélynél fekvő Melegeshegyen, az itt található Hilltop Borbirtok és Étteremnél készültek képeink.
GALÉRIA: Meseszép fotókon a magyar Toszkána: íme az egyik legbájosabb magyar borvidék (Fotó: W.Á)Fotók: Wierl Ádám