Meseszép fotókon a magyar Toszkána: íme az egyik legbájosabb magyar borvidék

Az olaszországi Toszkána a világ egyik legnépszerűbb utazási célpontja. Milliók látogatnak el festői szépségű tájaira, megannyi történelmi helyszínére, ám van egy dolog ami ezt a vidéket igazán különlegessé teszi. A hegyoldalakban lévő szőlősorok, a kőfalakkal határolt pincesorok és a táj igazán varázslatba ejtő hangulata miatt. Sokan nem tudják, de hazánkban is van egy borvidék, ami teljesen átadja az ide látogatóknak a Toszkán életérzés varázsát. Tatabányától nem messze, Neszmély dombvidéke között megörökítettük a varázslatos borvidéket a lemenő nap sugaraiban.

Íme az egyik legbájosabb magyar borvidék, a magyar Toszkána.

Fotó: Wierl Ádám / Forrás: 24 Óra

A festői szépségű magyar Toszkána, vagyis a neszmélyi borvidék fotókon

A Neszmélynél fekvő Melegeshegyen, az itt található Hilltop Borbirtok és Étteremnél készültek képeink.