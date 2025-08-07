A testük pokollá tette az életüket: betegségek, amiket senki sem értett a történelemben

Julia Pastrana, a mexikói nő arca és teste szinte teljesen szőrrel borított volt, és súlyos arctorzulásai voltak. A 19. század közepén Európa-szerte cirkuszi szenzációként mutogatták. Mai szemmel hypertrichosist és egy genetikai rendellenességet gyanítanak nála, de élete (és halála utáni kiállítása) máig az embertelenség szimbóluma.

Az akromegália nevű betegség óriási testalkatot okoz

Forrás: Getty Images

A túlzott növekedéssel járó akromegália és gigantizmus is számos történelmi példát adott. A világ legmagasabb embere, Robert Wadlow 2,72 méter magas volt – növekedési hormonok túlműködése miatt. Egykor az ilyen embereket isteni átokként kezelték, ma már tudjuk: az agyalapi mirigy daganata állhat a háttérben.

Ezek az esetek jól mutatják, mennyit fejlődött az orvostudomány, és mennyire fontos, hogy a „csodabogarak” mögött mindig az embert is meglássuk.