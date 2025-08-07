augusztus 7., csütörtök

A testük pokollá tette az életüket: betegségek, amiket senki sem értett a történelemben

A történelem során számos olyan ember került reflektorfénybe, akik szokatlan testi elváltozásaik miatt váltak ismertté. Egykor szenzációnak számítottak ezek a torzszülött emberek, ma már azonban ritka betegségeket sejtünk a háttérben. De a teljes igazság sok esetben még mindig rejtély.

Kemma.hu

Az orvostudomány hosszú ideig csak találgatni tudott azokról a különleges esetekről, amikor valaki rendkívüli testi torzulásokkal született. Egyeseket udvari különcként, másokat vásári látványosságként mutogattak, miközben a torzszülött emberek valódi betegségeikre sem magyarázat, sem kezelés nem létezett.

torzszülött emberek
Torzszülött emberek a múltban: Joseph Merrick, az „Elefántember”
Forrás: Getty Images

Torzszülött emberek a történelemben

A Bors egy átfogó cikket készített a témában. Ebből kiderült, hogy a 19. század végén vált ismertté Joseph Merrick, az „Elefántember”, akinek teste súlyosan deformálódott. Bőre megvastagodott, csontjai aszimmetrikusak lettek, arca és végtagjai megnőttek – sokáig csak találgatták, mi okozhatta. Ma már a ritka Proteusz-szindróma, amit a legvalószínűbb oknak tartanak.

Julia Pastrana, a mexikói nő arca és teste szinte teljesen szőrrel borított volt, és súlyos arctorzulásai voltak. A 19. század közepén Európa-szerte cirkuszi szenzációként mutogatták. Mai szemmel hypertrichosist és egy genetikai rendellenességet gyanítanak nála, de élete (és halála utáni kiállítása) máig az embertelenség szimbóluma.

Az akromegália nevű betegség óriási testalkatot okoz
Forrás: Getty Images

A túlzott növekedéssel járó akromegália és gigantizmus is számos történelmi példát adott. A világ legmagasabb embere, Robert Wadlow 2,72 méter magas volt – növekedési hormonok túlműködése miatt. Egykor az ilyen embereket isteni átokként kezelték, ma már tudjuk: az agyalapi mirigy daganata állhat a háttérben.

Ezek az esetek jól mutatják, mennyit fejlődött az orvostudomány, és mennyire fontos, hogy a „csodabogarak” mögött mindig az embert is meglássuk.

 

