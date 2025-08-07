25 perce
A testük pokollá tette az életüket: betegségek, amiket senki sem értett a történelemben
A történelem során számos olyan ember került reflektorfénybe, akik szokatlan testi elváltozásaik miatt váltak ismertté. Egykor szenzációnak számítottak ezek a torzszülött emberek, ma már azonban ritka betegségeket sejtünk a háttérben. De a teljes igazság sok esetben még mindig rejtély.
Az orvostudomány hosszú ideig csak találgatni tudott azokról a különleges esetekről, amikor valaki rendkívüli testi torzulásokkal született. Egyeseket udvari különcként, másokat vásári látványosságként mutogattak, miközben a torzszülött emberek valódi betegségeikre sem magyarázat, sem kezelés nem létezett.
Nyári gyerekbetegségek: ilyen lesz a tanévkezdés az orvos szemével
Torzszülött emberek a történelemben
A Bors egy átfogó cikket készített a témában. Ebből kiderült, hogy a 19. század végén vált ismertté Joseph Merrick, az „Elefántember”, akinek teste súlyosan deformálódott. Bőre megvastagodott, csontjai aszimmetrikusak lettek, arca és végtagjai megnőttek – sokáig csak találgatták, mi okozhatta. Ma már a ritka Proteusz-szindróma, amit a legvalószínűbb oknak tartanak.
Veszélyes vírus tombol a közelben: Komárom-Esztergom is bármikor veszélybe kerülhet
Julia Pastrana, a mexikói nő arca és teste szinte teljesen szőrrel borított volt, és súlyos arctorzulásai voltak. A 19. század közepén Európa-szerte cirkuszi szenzációként mutogatták. Mai szemmel hypertrichosist és egy genetikai rendellenességet gyanítanak nála, de élete (és halála utáni kiállítása) máig az embertelenség szimbóluma.
A túlzott növekedéssel járó akromegália és gigantizmus is számos történelmi példát adott. A világ legmagasabb embere, Robert Wadlow 2,72 méter magas volt – növekedési hormonok túlműködése miatt. Egykor az ilyen embereket isteni átokként kezelték, ma már tudjuk: az agyalapi mirigy daganata állhat a háttérben.
Ezek az esetek jól mutatják, mennyit fejlődött az orvostudomány, és mennyire fontos, hogy a „csodabogarak” mögött mindig az embert is meglássuk.
Utánajártunk: ezeket a betegségeket terjeszthetik a tatabányai patkányokMegnéztük, milyen betegségeket okozhat a patkány.