Így ferdítik el a magyar dolgokat a szlovák tankönyvek

A közép-európai régióban a történelmi múlt gyakran még ma is feszültségek forrása, különösen Magyarország, Szlovákia és Románia között. Bár a fizikai határok már rég stabilak, az eszmei viták, főként a történelemértelmezés terén tovább élnek. Szlovákiában például a magyar iskolákban használt történelemkönyvek is vitákat váltanak ki.

Ilyen a szlovák történelemértelmezés a tankönyvekben

Forrás: promotions.hu

A promotions.hu cikke szerint ezek a tankönyvek bár magyar nyelvűek, a szlovák történelemkönyvek szó szerinti fordításai. A gond ott kezdődik, hogy ezek a művek egyértelműen a szlovák nemzeti narratívát közvetítik, sokszor a történelmi valóság torzítása árán.

A hetedik osztályos könyv például következetesen „szlovák szemszögből” mutatja be a történelmet – még olyan korszakokban is, amikor a szlovák nemzetállam fogalma nem is létezett. A Magyar Királyságot „Uhorsko”-ként említik, elhagyva a „királyság” megnevezést, és alig esik szó arról, hogy ez az állam a magyarok vezetésével jött létre.

A tankönyvek gyakran használják a mai földrajzi kifejezéseket (pl. „Kelet-Szlovákia”), mintha azok már a középkorban is léteztek volna. Emellett jelentős magyar történelmi alakok, mint II. Rákóczi Ferenc, alig kapnak helyet. A Rákóczi-szabadságharc például mindössze hat sort érdemel.

Bár a magyar fordítások sok esetben pontosítanak (például „a mai Szlovákia területén” kifejezéssel), a szlovák elnevezések gyakran még így is szerepelnek zárójelben. Fontos kiemelni: még a szlovák történészszakmán belül sincs teljes egyetértés ezekkel az állításokkal. Egy részletes elemzés, amelyre ez a cikk is épül, rámutat, hogy a tankönyvek tartalma sok esetben nem felel meg a történelmi valóságnak – és ezzel nemcsak a múltat torzítja, de a fiatalok szemléletét is formálja.

