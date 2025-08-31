Mi ez a torokfájás járvány, ami végigsöpör az országon? Az esztergomi háziorvos is reagált

Torokfájás, elesettség - az országban többeket is levert az alattomos légúti betegség. A torokfájás járványról kiderült, mi okozhatta.

Torokfájás járvány - Bense Tamás is megszólalt

Koronavírus: ez állhat a torokfájás járvány mögött?

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ 35. heti jelentéséből kiderült: a Covid-19 variánsa terjedt az elmúlt időszakban. Mint nemrég Müller Cecília, a pandémia idején országos tisztifőorvos a Kemma.hu-nak is elmondta: a koronavírus egy velünk élő, ám már sokkal szelídebb légúti vírus, amely betagozódott a többi légúti kórokozó mellé.

Az NNGY heti jelentése szerint is egy ilyen, a Covid-19 légúti tüneteket okozó variánsa terjed: a JN.1 leszármazási vonal alvariánsai, elsősorban a KP.3 dominálnak, de a 35. héttől az Európában egyre gyorsabban terjedő, rekombináns XEC variáns is kimutatható.

Az XEC pedig az omikron két korábbi alváltozatának, a KS.1.1-nek (FLiRT) és a KP.3.3-nak (FLuQE) a hibridje. Mindkét alváltozat a vírus tüskefehérjéjében bekövetkezett mutációkkal rendelkezik, amelyek hatékonyabbá teszik a kötődést az emberi sejtekhez.

Ezek az új variáns tünetei

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján ezek a variánsok már nem okoznak olyan ​súlyos megbetegedéseket. A leggyakoribb tünetek közé tartozik:

magas láz,

hidegrázás,

fej-, izom- és torokfájdalom,

orrnyálkahártya-gyulladás,

köhögés

Van ellene védőoltás?

A WHO javaslata szerint a 2024-25-ös járványszezonra már a JN.1 variánsra szól a védőoltás. Az ajánlás után , azzal összhangban, a beszerzést az NNGYK azonnal elindította, így az elérhető lesz azok számára, akik igénylik.

Komárom-Esztergomban is voltak légúti betegek

Dr. Bense Tamás esztergomi háziorvost kérdeztük arról, hogy az ő praxisában milyen panaszokkal érkeztek a kicsik.

– Én személy szerint enyhe emelkedést tapasztaltam az elmúlt hetekben, ami a légúti fertőzéseket illeti. Általában láz vagy hőemelkedés, torokfájás, esetleg orrfolyás, fejfájás a leggyakoribb tünetek, és ezeket legtöbbször vírusfertőzés okozza. Többeknél észleltünk ilyen tüneteket táborozás, külföldi nyaralás után – részletezte a háziorvos.