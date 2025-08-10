augusztus 10., vasárnap

Veszély

17 perce

Tombolt a tűz: több településről is riasztották a tűzoltókat

Szombaton délután több hektárnyi tarló gyulladt ki, a lángokat a tűzoltók több vízsugárral fékezték meg. Tombolt a tűz, amihez több egységet is riasztottak.

Kemma.hu

Két hektáron tombolt a tűz. A száraz idő és a forró szél pillanatok alatt továbbterjesztette a tarlótüzet, amely mintegy két hektárnyi tarlót emésztett fel. 

Szombaton délután több hektárnyi tarló gyulladt ki, a lángokat a tűzoltók több vízsugárral fékezték meg. Tombolt a tűz, amihez több egységet is riasztottak.
Két hektáron tombolt a tűz, amihez több egységet is riasztottak
Forrás: veol.hu

A pécselyi tűzhőz riasztották a Balatonfüredi Önkormányzati Tűzoltóság egységeit, akikhez rövid időn belül a veszprémi tűzoltók is csatlakoztak. A beavatkozás során több vízsugárral és összehangolt munkával sikerült lokalizálni, majd megfékezni a lángokat.

Tombolt a tűz: képeken a pusztítás

 A gyors reagálásnak köszönhetően a tűz nem terjedt tovább a környező területekre, így személyi sérülés és anyagi kár nem történt. A tűz pusztításáról a veol.hu oldalán nézhető meg a galéria. 

Bár a mostani eset kiterjedése kisebb volt, a látvány és a tűz pusztító ereje sokakban felidézte az egy évvel ezelőtti tragikus eseményeket. Mint arról a Kemma.hu is beszámolt, tavaly szeptember elején Vas vármegyében, Csönge közelében egy irtózatos erdőtűz pusztított: a lángok 250 hektárnyi területet perzseltek fel. A katasztrófa csütörtök délelőtt kezdődött, és a hatalmas kiterjedésű tüzet csak péntek hajnalra sikerült teljesen megfékezni.

Az oltásban akkor több mint 200 tűzoltó vett részt az ország különböző pontjairól, köztük a Komárom-Esztergom vármegyei egységek is. Speciális járművek, nagy teljesítményű vízágyúk, valamint körbeszántással kialakított védősávok segítették a lángok feltartóztatását. A pusztítás nyomán jelentős természeti kár keletkezett, és rengeteg vad pusztult el a hirtelen fellobbanó, megfékezhetetlen tűzben.

A mostani pécselyi tarlótűz oltása gyorsan és eredményesen zajlott, ami ismét bebizonyította: a tűzoltók felkészültsége, az egységek közötti összehangolt munka és a megfelelő eszközök bevetése döntő tényező lehet a természeti katasztrófák megelőzésében vagy azok következményeinek enyhítésében.

 

