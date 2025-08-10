Tombolt a tűz: több településről is riasztották a tűzoltókat

Két hektáron tombolt a tűz. A száraz idő és a forró szél pillanatok alatt továbbterjesztette a tarlótüzet, amely mintegy két hektárnyi tarlót emésztett fel.

Két hektáron tombolt a tűz, amihez több egységet is riasztottak

Forrás: veol.hu

A pécselyi tűzhőz riasztották a Balatonfüredi Önkormányzati Tűzoltóság egységeit, akikhez rövid időn belül a veszprémi tűzoltók is csatlakoztak. A beavatkozás során több vízsugárral és összehangolt munkával sikerült lokalizálni, majd megfékezni a lángokat.

Tombolt a tűz: képeken a pusztítás

A gyors reagálásnak köszönhetően a tűz nem terjedt tovább a környező területekre, így személyi sérülés és anyagi kár nem történt. A tűz pusztításáról a veol.hu oldalán nézhető meg a galéria.

Bár a mostani eset kiterjedése kisebb volt, a látvány és a tűz pusztító ereje sokakban felidézte az egy évvel ezelőtti tragikus eseményeket. Mint arról a Kemma.hu is beszámolt, tavaly szeptember elején Vas vármegyében, Csönge közelében egy irtózatos erdőtűz pusztított: a lángok 250 hektárnyi területet perzseltek fel. A katasztrófa csütörtök délelőtt kezdődött, és a hatalmas kiterjedésű tüzet csak péntek hajnalra sikerült teljesen megfékezni.