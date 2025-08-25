Torlódás
1 órája
10 kilométeres torlódás az M1-es autópályán
Több kilométeres torlódás Herceghalom térségében. Egy sávban halad a forgalom az M1-es autópályán. A torlódás egyre nő.
Több kilométeres torlódás az M1-es autópályán Herceghalom térségében. A Hegyeshalom felé vezető oldalon a 28-as kilométerkőnél egy műszaki hibás tehergépjármű vesztegel a külső sávban, ezért egy sávon halad a forgalom. A torlódás már 10 km - írja az útinform.
