augusztus 29., péntek

BeatrixErna névnap

33°
+36
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Árad a Tisza adóemelés

1 órája

Osztrák 40 százalékos adókulcsot emlegetnek az esztergomi tiszások - az adóemelést támogatják

Címkék#személyi jövedelemadó#Tisza Párt#adóemelés#Magyar Péter

Újabb vidéki tiszás csoport állt ki az adóemelés mellett. A Tisza-csomag sávos adózási tervét méltatták az esztergomi tiszások, és az osztrák szja-mértéket is felhozták érvként.

Kemma.hu

A Magyar Nemzet értesülései szerint pénteken a Dunamenti Tiszások Esztergom csoport érvelt a Tisza-csomag mellett, amely a munkát terhelő adók emelése lenne.

A Tisza-csomag sávos adózási tervét méltatták az esztergomi tiszások, és az osztrák szja-mértéket is felhozták érvként.
 A Tisza-csomag sávos adózási tervét méltatták az esztergomi tiszások, és az osztrák szja-mértéket is felhozták érvként.
Fotó: Hatlaczki Balázs / Forrás: MW

A Tisza-csomag: adóemelés mellett állnak ki a Tisza-hívek

Mint korábban megírtuk: egy napvilágott látott dokumentum szerint a Tisza Párt többkulcsos, sávos adózást vezetne be, ami teljesen ellentétes az eddigi kommunikációjukkal. 

A Tisza-csomag szerint 15, 22 és 33 százalékos, progresszív adózással sokkolnák a magyar munkavállalókat. Úgy tűnik, a sávos adózást támogatják az esztergomi tiszások.

„Sávos. Nem félni kell tőle, mert igazságos” – írták, némileg felidézve a 2010 előtti MSZP-kormányfők retorikáját. A posztban az osztrák személyi jövedelemadó rendszert ajánlották a nyilvánosság figyelmébe. Mint részletezték: Ausztriában a bruttó éves átlagbér 40 ezer euró körül alakult, amely a fenti sávhatárokat figyelembe véve nem is a Tisza-adó legmagasabb kulcsának megfelelő 33 százalékkal, hanem egyenesen 40 százalékkal adózik.

Mindez azt jelzi, emelte ki a portál, hogy a Tisza Párt hívei még radikálisabb adóemelési tervekkel számolnak, amely a középosztályt sújtaná. 

A Magyar Nemzet úgy tudja, hogy a helyi tiszások közt van, aki korábban Márki-Zay Péter bukott miniszterelnök-jelöltet támogatta. Márki-Zay Pétert egyébként közösségének soraiban tudhatja a Tisza: nemrég Hódmezővásárhelyen köszöntötte őt Magyar Péter.

Videón mondták be az adóemelést

Mint korában megírtuk: egy videófelvétel is kiszivárgott az adóemelési tervéről. A felvételen Magyar Péter alelnöke, Tarr Zoltán és Dálnoki Áron, a Tisza adóprogramjának atyja és a párt gazdasági munkacsoportjának vezetője egy etyeki fórumon bemondták, hogy adóemelésre, azaz többkulcsos adóra készülnek.

Ám az is kiderült: erről azért nem beszélnek, mert választási kampány van, viszont ha nyernek, akkor utána „mindent lehet”.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu