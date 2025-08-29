Osztrák 40 százalékos adókulcsot emlegetnek az esztergomi tiszások - az adóemelést támogatják

A Magyar Nemzet értesülései szerint pénteken a Dunamenti Tiszások Esztergom csoport érvelt a Tisza-csomag mellett, amely a munkát terhelő adók emelése lenne.

A Tisza-csomag sávos adózási tervét méltatták az esztergomi tiszások, és az osztrák szja-mértéket is felhozták érvként.

Fotó: Hatlaczki Balázs / Forrás: MW

A Tisza-csomag: adóemelés mellett állnak ki a Tisza-hívek

Mint korábban megírtuk: egy napvilágott látott dokumentum szerint a Tisza Párt többkulcsos, sávos adózást vezetne be, ami teljesen ellentétes az eddigi kommunikációjukkal.

A Tisza-csomag szerint 15, 22 és 33 százalékos, progresszív adózással sokkolnák a magyar munkavállalókat. Úgy tűnik, a sávos adózást támogatják az esztergomi tiszások.